iPhone 12 plus rapide que Galaxy Note 20 et Co: A14 bat Snapdragon 865+

À quel point l’iPhone 12 sera-t-il plus rapide que les produits phares d’Android à partir de 2020? Selon de nouvelles rumeurs, aucune autre puce ne peut rivaliser avec l’A14 en termes de performances – pas même le nouveau Snapdragon 865+. Ainsi, le titre du «smartphone le plus rapide» pourrait revenir à Apple à l’automne 2020.

Le chipset A14, qui devrait être utilisé dans l’iPhone 12, sera fabriqué en utilisant le processus 5 nm, rapporte PhoneArena. On dit que l’A14 est jusqu’à 15% plus rapide que le Snapdragon 865+, qui pourrait être utilisé dans le Galaxy Note 20 Ultra, par exemple. Comme l’A13 de l’iPhone 11, cette puce est toujours produite en utilisant le processus 7 nm. La différence d’efficacité énergétique est encore plus claire: la nouvelle puce devrait consommer jusqu’à 30% d’énergie en moins.

Puces 5 nm pour Apple uniquement

La nouvelle concernant l’iPhone 12 vient du fournisseur Apple TSMC, qui fabrique la puce A14. Le chipset contribuerait déjà aux ventes de l’entreprise: jusqu’à 8% à l’automne 2020. Ce n’est pas un grand nombre – mais l’iPhone 12 serait le premier appareil sur le marché à recevoir une puce de 5 nm.

De plus, il y a déjà des rumeurs selon lesquelles Apple aurait réduit la commande de composants pour l’iPhone 12. La société s’attend vraisemblablement à une augmentation des ventes de smartphones au début de 2021. De plus, la sortie du successeur de l’iPhone11 pourrait être un peu plus tardive que prévu initialement.

Plus de RAM, moins d’accessoires

En plus du chipset plus rapide, l’iPhone 12 devrait également avoir plus de RAM à bord que son prédécesseur. Probablement 6 Go de RAM sont utilisés dans les modèles Pro. La version standard doit cependant se contenter de 4 Go. Si cette rumeur correspondait à la réalité, Apple ferait ressortir ses meilleurs modèles encore plus clairement qu’auparavant.

Il y a probablement aussi des différences importantes en termes de taille: l’iPhone 12 Pro Max avec son écran de 6,7 pouces est considéré comme un véritable géant. L’iPhone 12 normal, en revanche, serait même légèrement plus petit que l’iPhone 8. En termes d’accessoires, les rumeurs disent qu’il faut faire des compromis: vraisemblablement, le smartphone est livré sans alimentation ni casque.