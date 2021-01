iPhone 12: plus longue durée de vie de la batterie que l’iPhone 11 – grâce au mode sombre et à l’OLED

Y a-t-il une différence entre l’iPhone 12 et l’iPhone 11 lorsque le mode sombre est activé? Comment le mode affecte-t-il la durée de vie de la batterie des deux modèles? Une comparaison faite par la chaîne YouTube PhoneBuff vise à clarifier ces questions.

Selon les données officielles d’Apple, l’iPhone 12 et l’iPhone 11 ont une autonomie comparable. Contrairement à son prédécesseur, le nouvel iPhone de 2020 est le premier modèle à vous proposer un écran OLED pour moins de 900 euros. Le mode sombre est censé soulager la batterie – mais il y a évidemment des effets différents selon l’appareil. Apparemment, l’écran en est (également) responsable. Vous pouvez trouver la vidéo en haut de cet article.

Le mode sombre sur iPhone 12 est très efficace

Pour la comparaison, les testeurs ont exécuté différentes applications simultanément sur trois appareils: sur un iPhone 12 avec et sans mode sombre et un iPhone 11 avec mode sombre. Il s’avère que le mode sombre du smartphone haut de gamme actuel a le plus grand impact possible sur la durée de vie de la batterie: avec la même utilisation, la batterie dure de loin le plus longtemps.

Comme le test de comparaison le montre également: la batterie de l’iPhone 12 sans mode sombre activé dure également plus longtemps que celle de l’iPhone 11 avec mode sombre lorsqu’il est utilisé de la même manière. Selon PhoneBuff, cela est probablement dû à l’écran OLED. Une autre raison est probablement le chipset A14 Bionic, qui est plus économe en énergie que son prédécesseur. Néanmoins, le mode est sans conteste bien adapté pour prolonger un peu l’autonomie de la batterie au quotidien.

La mise à jour devrait améliorer la veille

La comparaison a également produit d’autres constats: les performances de l’iPhone 11 en veille sont systématiquement meilleures que celles de l’iPhone 12. En conséquence, Apple devrait aider avec une mise à jour.

Il convient également de noter que toutes les applications n’offrent pas d’avantages pour la durée de vie de la batterie en mode sombre. En comparaison, les deux types ont été intentionnellement utilisés afin de simuler un comportement d’utilisation réaliste. Il convient également de noter que le mode sombre sur les modèles avec un écran plus grand peut prolonger la durée de vie de la batterie plus que sur les modèles avec des écrans plus petits.

Déjà après l’introduction d’iOS 13 fin 2019, un test de comparaison a montré que le mode sombre peut en fait prolonger la durée de vie de la batterie de votre iPhone. Pour la comparaison à l’époque, les testeurs PhoneBuff utilisaient un iPhone Xs.