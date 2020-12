iPhone 12 Mini: Quel est le succès du petit produit phare?

Apple a-t-il mal calculé avec l’iPhone 12 mini? Selon les estimations actuelles, la part du nouveau minuscule haut de gamme dans les ventes d’iPhone est plutôt faible. Cependant, cela n’affecte qu’un seul pays – et les chiffres de ventes absolus pourraient parler une autre langue.

À première vue, les chiffres sont clairs: les trois plus grands fournisseurs de services sans fil aux États-Unis et les analyses d’appareils récemment mis en service dans le pays semblent montrer que l’iPhone 12 mini n’a pas encore été un grand succès. PCMag rapporte cela, citant des enquêtes et des enquêtes de Flurry Analytics. En conséquence, le mini iPhone ne représente qu’entre quatre et cinq pour cent des ventes par rapport aux autres modèles d’iPhone 12.

À titre de comparaison: le modèle standard de l’iPhone 12, en revanche, représente environ 24 à 33% des ventes. Et cela bien que l’appareil coûte environ 100 dollars de plus avec (presque) les mêmes performances que l’iPhone 12 mini. De toute évidence, de nombreux acheteurs optent pour un écran plus grand.

L’iPhone SE creuse-t-il l’eau?

La conclusion évidente: les smartphones pratiques ne seront tout simplement pas demandés aux États-Unis en 2020. Mais cette explication est insuffisante. D’une part, il y a un concurrent interne dans ce domaine avec l’iPhone SE (2020). L’iPhone SE a presque la même taille que l’iPhone 12 mini mais coûte environ 300 € moins cher.

En revanche, les chiffres de ventes absolus en particulier devraient déterminer si l’iPhone 12 mini est un succès ou non. Selon 9to5Mac, les analystes viennent de répéter qu’Apple pourrait réaliser un soi-disant «super cycle» avec le modèle actuel. Donc, un cycle dans lequel plus de gens achètent un nouvel iPhone que les années précédentes. C’était le cas plus récemment en 2014, lorsque Apple a proposé un appareil avec l’iPhone 6 qui – ironiquement – offrait un écran plus grand pour la première fois.

Différences régionales

De plus, les préférences et les habitudes d’utilisation peuvent varier considérablement selon la région. Donc, si l’iPhone 12 mini n’a pas connu de succès aux États-Unis, il n’est pas nécessaire qu’il soit dans d’autres parties du monde. En Europe, par exemple, les téléphones portables plus petits sont vraisemblablement plus populaires qu’aux États-Unis.

En conséquence, nous ne saurons probablement qu’avec l’iPhone 13 si le petit smartphone haut de gamme a réussi – s’il reçoit un successeur. Un autre indicateur est probablement de savoir si la concurrence Android rattrape des modèles comparables – ce à quoi elle ne ressemble pas pour le moment.