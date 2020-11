iPhone 12 mini: l’écran de verrouillage réagit à nouveau après la mise à jour vers iOS 14.2.1

Apple a rendu la mise à jour vers iOS 14.2.1 disponible avec quelques corrections de bogues. Contrairement à d’habitude, la mise à jour n’est disponible que pour les appareils de la série iPhone 12. Apparemment, les bogues maintenant corrigés ne se produisent qu’avec les produits phares.

Avec iOS 14.2.1, Apple a publié une petite mise à jour pour son système d’exploitation. Habituellement, les nouvelles fonctionnalités apparaissent en même temps pour tous les iPhones encore pris en charge, mais iOS 14.2.1 reste exclusif à la série iPhone 12. Il contient des corrections de bugs mineurs, entre autres, le patch élimine un problème qui empêchait l’écran de verrouillage de l’iPhone 12 minis de répondre aux entrées.

Correction de problèmes d’écran de verrouillage sur l’iPhone 12 mini

Peu de temps après le lancement de l’iPhone 12 mini, les premiers utilisateurs ont été agacés par leur écran de verrouillage. L’écran n’a pas pu être déverrouillé en faisant glisser de bas en haut et les boutons de l’appareil photo et de la lampe de poche ont également échoué. On ne sait pas exactement ce qui a causé ces problèmes. Cependant, après la mise à jour, ceux-ci ne devraient plus apparaître.

Apple a également corrigé un bogue qui empêchait la réception des messages MMS. Le dernier changement, qui a amélioré la qualité du son lors de l’utilisation d’aides auditives avec le logo «Made for iPhone», n’affecte également que quelques utilisateurs. Cependant, Apple ne semble toujours pas avoir remédié à la dominante verte de certains iPhone 12.

Téléchargez la mise à jour via 5G

Si vous souhaitez installer la mise à jour, allez dans « Paramètres » et « Général ». Là, appuyez sur « Mise à jour du logiciel ». Si vous utilisez un iPhone 12, la mise à jour devrait être disponible. Incidemment, l’iPhone 12 n’a plus nécessairement besoin d’une connexion WiFi pour une mise à jour sans fil, vous pouvez également utiliser la 5G ici.

Afin d’utiliser la 5G pour les mises à jour logicielles, vous devez d’abord autoriser cela dans les paramètres. En règle générale, la mise à jour via WLAN devrait toujours être le premier choix – même si le package de téléchargement ne fait que 171 Mo cette fois.

