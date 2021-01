iPhone 12 mini: appareil photo dans le contrôle DxOMark – ce sont les lacunes

L’iPhone 12 Pro et Pro Max ont fait partie du top 6 des spécialistes de la caméra DxO. Mais comment se porte l’iPhone 12 mini d’Apple?

En effet mieux que certains auraient pu le deviner. L’iPhone 12 mini a obtenu un total de 122 points lors du test de caméra difficile de DxO. Cela l’amène actuellement à la 14e place – à égalité avec l’iPhone 12, juste derrière le Huawei Mate 30 Pro 5G et l’iPhone 11 Pro Max.La liste des défauts est cependant gérable.

iPhone 12 mini: Vous êtes à nouveau bleu!

DxOMark critique principalement la balance des couleurs et la balance des blancs des photos en extérieur. Une dominante bleue claire peut être vue sur certaines des photos. En outre, les soi-disant fusées éclairantes sont plus courantes. En d’autres termes, des rayures trop lumineuses causées par le contre-jour – par exemple lorsque vous photographiez contre le soleil. De plus, la plage dynamique pourrait être meilleure: certaines zones claires sont grillées.

Le bruit visible, en particulier lors de la prise de photos avec peu de lumière ou à l’intérieur, a également abaissé le score. Et: le fait que l’iPhone 12 mini ne dispose pas de zoom optique augmente la fragmentation lors du zoom numérique et conduit à des artefacts disgracieux.

Gripe à un niveau élevé

Mais les points critiques ne signifient pas que les photos sont mauvaises, mais simplement que certains appareils donnent de meilleurs résultats dans les domaines mentionnés. Les capteurs intégrés, qui, selon DxO, fonctionnent rapidement et avec précision pour mettre au point les objets souhaités, sont mis en valeur positivement sur l’iPhone 12 mini. En particulier, le mode portrait fait un excellent travail lorsqu’il s’agit de recadrer des personnes ou des objets. Cela joue principalement un rôle dans l’effet bokeh.

L’iPhone 12 mini fait un très bon travail de recadrage d’objets (© 2021 Courbé / Johannsen)

La stabilisation d’image pour les vidéos a également reçu une note positive. Ici, le logiciel de l’iPhone 12 mini choisit un point lors de l’enregistrement et essaie de garder ce point centré. Cela rend les vidéos plus silencieuses même si vous filmez à la main.

Aussi intéressant: