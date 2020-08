iPhone 12: les quatre modèles de la vidéo conceptuelle – et iPhone SE 2021

Voici à quoi devraient ressembler les quatre versions de l’iPhone 12: Pas longtemps, Apple nous présentera officiellement ses nouveaux modèles d’iPhone – début septembre 2020, ce sera probablement aussi loin. Une chaîne YouTube a maintenant publié une vidéo conceptuelle pour le successeur de l’iPhone 11, basée sur les rumeurs actuelles.

Apple devrait lancer quatre nouveaux smartphones à l’automne: l’iPhone 12 (5,4 pouces), l’iPhone 12 Max (6,1 pouces), l’iPhone 12 Pro (6,1 pouces) et l’iPhone 12 Pro Max (6, 7 pouces). On pense que le modèle «Pro Max» est le produit phare – et en même temps le plus grand iPhone jamais conçu. Dans la vidéo, les quatre appareils peuvent être vus côte à côte, de sorte que les différences de taille sont claires. Vous pouvez trouver la vidéo de ConceptsiPhone en haut de cet article.

iPhone 12 dans ces couleurs?

Cependant, il est douteux que l’iPhone 12 apparaisse dans les couleurs choisies par ConceptsiPhone pour la vidéo. L’une des raisons du choix de la couleur était peut-être la possibilité de rendre les appareils du clip plus reconnaissables. La structure de la caméra doit correspondre à la réalité: le modèle standard et le modèle Max vous proposeront probablement une double caméra. Pour une triple caméra, vous devez utiliser le modèle Pro ou Pro Max. Le duo dispose également d’un module “LIDAR”.

En plus de l’iPhone 12, la vidéo présente également «l’iPhone SE (2021)». Selon les idées des concepteurs, il s’agit d’un mélange de deux lignes de design: le boîtier de l’iPhone 8 est combiné avec l’affichage de l’iPhone X. L’écran (avec encoche) occupe donc une grande partie de la façade. L’iPhone SE 2021 peut être délibérément renvoyé au royaume de la légende – il est plutôt improbable qu’Apple publie un nouvel iPhone bon marché juste un an après l’iPhone SE (2020).

Puissant grâce à l’A14

Une vidéo a récemment été publiée qui donne une meilleure impression de l’apparence et de la différence de taille des modèles individuels. Cela inclut les soi-disant maquettes, qui ont été créées sur la base de dessins de production ayant fait l’objet d’une fuite. Avec l’iPhone 12, Apple pourrait ramener le smartphone le plus rapide du marché. Ceci est probablement rendu possible par le chipset A14 hautes performances de notre propre société.