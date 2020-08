iPhone 12: les photos avec les produits Apple aident les applications de rencontres en ligne comme Tinder

Les produits Apple comme l’iPhone 12 peuvent-ils aider avec les rencontres en ligne? C’est exactement ce que suggère une étude actuelle, pour laquelle des tests comparatifs ont été réalisés avec des applications de rencontres telles que Tinder and Co. Les appareils Android, en revanche, s’en tirent plutôt mal, sauf pour une marque.

Si vous prenez une photo pour un portail de rencontres, vous devriez vous demander si vous devriez également voir un iPhone dessus. Selon une étude, cela peut augmenter vos chances de match jusqu’à 76%, comme le rapporte 9to5Mac. Une Apple Watch dans l’image conduit à une augmentation de 61%, les AirPod augmentent la probabilité de 41%.

Quel smartphone Android aide?

Un smartphone Android représenté, cependant, a l’effet inverse. Ici, cependant, le degré d’impact négatif diffère selon la marque. Un Google Pixel en arrière-plan: -10%. Sony Xperia: -14 pour cent. Huawei (-23%) et OnePlus (-30%) se situent dans une fourchette similaire.

Un bel appareil – mais pas recommandé pour votre profil de rencontre (© 2018 COURBE)

Un smartphone BlackBerry est apparemment le plus négatif: vos chances d’un match diminuent de 74%. Une seule marque Android devrait également avoir un effet positif: Samsung. Un smartphone Galaxy sur la photo devrait augmenter vos chances d’avoir un rendez-vous de 19%.

L’iPhone plus important dans les grandes villes

Cependant, cela semble faire une énorme différence là où vous êtes. A New York, les AirPods semblent augmenter votre attractivité, à San Francisco c’est plus l’Apple Watch. À Londres, en revanche, l’iPhone 11 était le plus puissant aimant de rencontres. Il convient également de noter qu’un iPhone est apparemment particulièrement attrayant pour les personnes de moins de 35 ans dans les grandes villes – et pour les femmes plus que les hommes.

En ce qui concerne le nombre d’iPhones, il ne faut pas exagérer (© 2020 COURBE)

Apparemment, 50 000 balayages ont été évalués pour l’étude. Diverses applications de rencontres dans de nombreuses villes différentes ont servi de base. Ceux qui ont réalisé l’étude ont créé des profils presque identiques. Seul l’appareil visible sur l’image a été remplacé.

Voiture? Peu importe

Selon les chercheurs de l’étude, il est plus important, en particulier pour les plus jeunes, de quel smartphone dispose un partenaire potentiel que de quelle voiture. Apple a probablement un effet attractif pour deux raisons: d’une part, en raison du prix plus élevé, c’est-à-dire en tant que symbole de statut. En revanche, parce que la marque est généralement perçue comme “cool”.

Donc, si vous cherchez un nouveau partenaire via l’application de rencontres et avez besoin d’un nouveau smartphone en même temps, vous devriez envisager l’iPhone 12. Du moins si vous vivez à Londres. Et si vous pouvez attendre octobre 2020.