iPhone 12: les images montrent les couleurs possibles dans la conception du concept

L’iPhone 12 pourrait être aussi coloré – du moins si les concepteurs de Svetapple le font. Ceux-ci ont donné de la couleur aux rumeurs sur le prochain smartphone d’Apple. Vous pouvez trouver les résultats sur le site des designers et ici avec nous.

Le concept se concentre entièrement sur une seule version de l’iPhone 12: le modèle avec un écran de 5,4 pouces. Les nombreuses variantes de couleurs attirent immédiatement l’attention sur les photos. Selon Svetapple, Apple devrait en fait envisager différentes couleurs. Selon les idées des concepteurs, le smartphone apparaît dans un jaune vif et un bleu plutôt terne. Pour rappel: les photos du smartphone en bleu foncé ont fait sensation il y a quelques temps.

iPhone 12 en lilas et vert

De plus, les designers imaginent l’iPhone 12 dans un violet subtil qui rappelle le lilas. Le vert peut également être décrit comme plutôt discret. En outre, il devrait également y avoir les couleurs standard noir et blanc – et bien sûr rouge.Certains modèles d’iPhone sont déjà apparus dans cette variante de couleur dans le passé.

Contrairement aux nombreux mannequins dont les photos ont déjà fait le tour, les designers ont pris en compte les rumeurs actuelles. Le modèle de 5,4 pouces de l’iPhone 12 est susceptible d’avoir un appareil photo principal avec deux objectifs, ce qui se reflète dans le concept. Il est presque certain qu’Apple a donné à l’appareil des coins relativement plats – similaires à ceux de l’iPad Pro.

Relâchez plus tard que d’habitude

Jusqu’à ce que nous sachions dans quelles couleurs Apple sort réellement l’iPhone 12, nous devrons être patients pendant un certain temps. Il semble que la sortie sera un peu retardée cette année. Cela est dû à la pandémie corona en cours. Le keynote peut même avoir lieu en octobre et non en septembre comme d’habitude.

Outre les couleurs, la question des accessoires est passionnante: selon les rumeurs, Apple expédierait l’iPhone 12 sans casque – et sans bloc d’alimentation. Donc, si vous n’avez pas encore d’iPhone, vous devrez peut-être acheter ces accessoires séparément. Cependant, le smartphone lui-même pourrait arriver sur le marché à un prix relativement bas.