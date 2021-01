iPhone 12: le Supercycle a déjà un impact énorme

L’iPhone 12 connaît un tel succès: le meilleur smartphone actuel devient déjà un coup de chance pour Apple. Le successeur de l’iPhone 11 a établi des records dans plusieurs domaines – par exemple en termes de nombre d’utilisateurs et de bénéfices.

L’iPhone 12 est responsable du « plus grand nombre de mises à niveau que nous ayons jamais vu en un trimestre », a annoncé le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une période de questions sur les ventes de l’entreprise, comme le rapporte 9to5Mac. En conséquence, les prédictions des analystes sont confirmées que la sortie du successeur de l’iPhone 11 déclencherait un soi-disant «super cycle». Cela se voit également sur d’autres figures.

Plus d’iPhones, plus de FaceTime

Selon The Verge, pour la première fois, il y a plus d’un milliard d’iPhones actifs dans le monde. Tim Cook a également annoncé cette étape importante lors de l’annonce de bénéfices susmentionnée. En janvier 2019, Apple avait signalé environ 900 millions d’utilisateurs actifs d’iPhone. Un appareil est considéré comme actif s’il a été utilisé au cours des 90 derniers jours. Au total, 1,65 milliard d’appareils Apple sont utilisés.

Tim Cook a également annoncé qu’il y avait plus d’appels vidéo FaceTime pendant la saison des vacances 2020 que jamais auparavant. Cependant, ce record ne devrait pas seulement être dû aux nombreuses ventes de l’iPhone 12. En raison de la pandémie corona en cours, de nombreuses familles ne se sont probablement rencontrées que virtuellement – et ont utilisé la fonction d’appel vidéo d’Apple pour cela.

Plus de bénéfices pour Apple

Le quatrième trimestre de 2020 a également été extrêmement fructueux financièrement pour Apple. Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, Apple a pu générer plus de 100 milliards de dollars de revenus en trois mois, comme le rapporte également The Verge. Ici aussi, l’iPhone 12 et ses modèles frères sont identifiés comme les principales raisons de succès. Le précédent record était de près de 61 milliards au trimestre de Noël 2017. Cette année, Apple a présenté l’iPhone X.

L’iPhone 12 Pro Max (à gauche) est le plus grand iPhone du marché à ce jour (© 2020 Apple)

Peu de temps après le lancement sur le marché, il est devenu clair que l’iPhone 12 Pro en particulier est populaire auprès des utilisateurs. Les raisons en sont probablement la caméra légèrement meilleure que dans le modèle standard et le plus grand écran. L’écran a également déjà convaincu les experts.