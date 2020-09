iPhone 12: le modèle avec écran 6,1 pouces peut être disponible en premier

Quel modèle d’iPhone 12 pouvons-nous tenir entre nos mains en premier? Les signes croissent qu’Apple sort son nouveau smartphone haut de gamme en quatre versions. En raison de la pandémie corona en cours, il existe des goulots d’étranglement dans la production, ce qui devrait signifier que tous les modèles ne seront pas disponibles au départ.

On prétend que c’est le juste milieu: les deux iPhone 12 avec des écrans de 6,1 pouces devraient apparaître en premier, rapporte Digitimes. La publication prétend avoir découvert la rumeur auprès de sources de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Dans la « Phase 2 », le produit phare avec 6,7 pouces (« Pro Max ») et la version pratique avec 5,4 pouces arriveront sur le marché.

6,1 pouces les plus demandés

Les deux modèles de 6,1 pouces sont probablement les versions les plus populaires, selon 9to5Mac. Ils devraient s’appeler iPhone 12 Max et iPhone 12 Pro. En conséquence, il est très probable qu’Apple lancera ces modèles en premier – si les rumeurs de retards de production sont vraies. Apparemment, Apple a déjà indiqué que nous devons nous attendre à une sortie légèrement retardée cette année.

Les quatre versions de l’iPhone 12 devraient proposer des écrans dotés de la technologie OLED. La conception devrait être un mélange d’iPhone 4 et d’iPad Pro. Les deux versions les plus simples (5,4 et 6,1 pouces) devraient avoir une double caméra, tandis que les modèles Pro haut de gamme (6,1 et 6,7 pouces) avoir une triple caméra à bord.

iPhone 12 dans la couleur bleue?

Si la couleur de votre smartphone est très importante pour vous, Apple pourrait avoir une surprise en magasin: l’iPhone 12 devrait également être disponible en bleu foncé pour la première fois. Une autre première, en revanche, devrait procurer moins de joie. Apparemment, Apple fournit l’appareil sans alimentation et sans casque.

La question demeure quand Apple présentera l’iPhone 12 – et quand la mise à jour vers iOS 14 apparaîtra pour tous les utilisateurs. Il est possible qu’Apple organise le discours d’ouverture en septembre comme d’habitude et ne reporte que le lancement sur le marché. Ou les deux se déroulent rapidement en octobre. Nous en saurons bientôt plus – d’ici là, vous trouverez toutes les informations dans notre vaste aperçu des rumeurs.