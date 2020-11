iPhone 12: Le chargeur « MagSafe Duo » dans la vidéo

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie officielle pour le chargeur MagSafe Duo d’Apple, une première vidéo pratique de DailyUse OS montre exactement comment le chargeur est censé fonctionner pour l’iPhone 12, les AirPods et l’Apple Watch.

Le chargeur pliable MagSafe Duo d’Apple charge deux appareils en même temps, à condition qu’ils soient compatibles Qi et puissent donc être chargés via l’aimant. La vidéo au-dessus de cet article montre comment cela fonctionne exactement et quelles fonctionnalités spéciales sont disponibles pour votre Apple Watch.

Peut être déplié deux fois

Connectez simplement votre iPhone 12 à l’aimant et il se chargera. C’est aussi simple que cela avec un chargeur MagSafe. Le chargeur MagSafe Duo, quant à lui, est un tapis de chargement à charnière conçu pour charger deux appareils en même temps. Par conséquent, il dispose également de deux zones de chargement: une petite pour votre smartwatch et une grande pour votre smartphone. Lorsque la charge est terminée, le chargeur MagSafe Duo est simplement replié et rangé.

Mais il a une autre particularité: certains bracelets pour Apple Watch sont moins élastiques et empêchent de remettre la montre sur le dos. Par conséquent, le plus petit coussin magnétique peut être déplié verticalement et l’Apple Watch y est attachée.

Tous les appareils compatibles Qi peuvent être chargés

En attendant, de nombreux utilisateurs ont déjà découvert que tous les appareils compatibles Qi peuvent être chargés via le chargeur MagSafe d’Apple. Le double chargeur devrait également pouvoir le faire. Il est douteux que les appareils se chargent également à pleine puissance. Nous doutons également que le chargeur MagSafe Duo puisse charger deux smartphones en même temps. Parce que le plus petit aimant de l’Apple Watch ne collera probablement pas à l’iPhone 12.

Apple lui-même n’a pas encore annoncé de date de sortie. La page produit est cependant déjà en ligne et le MagSafe Duo Charger devrait coûter environ 145 euros. Pour le moment, cependant, il est dit « Livraison » que ce n’est pas disponible. Le chargeur correspondant et un câble USB-C vers Lightning sont inclus. Comme Apple l’a annoncé lors du lancement de l’iPhone 12, il manque également ici un bloc d’alimentation adapté. Vous devez soit utiliser un appareil existant, soit acheter un appareil correspondant.