iPhone 12: lancement en septembre, sortie en octobre 2020

Quand pouvez-vous acheter l’iPhone 12? Il ne faudra pas longtemps avant qu’Apple présente officiellement ses nouveaux modèles d’iPhone: en septembre 2020, il devrait être prêt. Mais cela pourrait prendre quelques semaines avant la sortie des smartphones.

Apple devrait s’en tenir à son discours d’ouverture en septembre 2020, selon la société d’analyse Wedbush, selon 9to5Mac. Tous les modèles du nouvel appareil pourraient être disponibles immédiatement après l’événement – mais seulement en très petit nombre. En conséquence, cela peut prendre un certain temps avant de tenir l’iPhone 12 entre vos mains. Les acheteurs des modèles Pro en particulier pourraient être affectés par de longs délais d’attente dans ce scénario.

iPhone 12: sortie comme iPhone Xr

Autre possibilité: Apple prend un chemin similaire vers l’iPhone X comme il l’a fait en 2018. La société a présenté l’appareil avec l’iPhone Xr. Cependant, la précommande n’a commencé qu’un mois plus tard – et elle était disponible environ six semaines plus tard, vers la fin du mois d’octobre 2018. Cette année, cependant, ce ne sont évidemment pas les versions légèrement allégées, mais les modèles haut de gamme.

Selon les analystes, il existe une troisième option: Apple ne tient pas la keynote de l’iPhone 12 jusqu’en octobre et rend ensuite tous les appareils disponibles en grand nombre. Mais c’est plutôt improbable – Apple choisira probablement la deuxième méthode, similaire à l’iPhone Xr. Cela coïncide avec les rumeurs du passé récent, selon lesquelles le keynote se déroule comme prévu, mais le lancement sur le marché est quelque peu retardé.

Quatre modèles en trois tailles

La question demeure, qu’est-ce qu’Apple présentera début septembre. Selon les rumeurs, l’iPhone 12 apparaîtra en quatre modèles – mais seulement en trois tailles différentes. Vous pouvez vous attendre à une mise à niveau par rapport aux prédécesseurs au moins pour les modèles Pro, qui devraient avoir une RAM de 6 Go, par exemple. Cela correspondrait à une augmentation de 50%. Vous devez probablement réduire les accessoires: Apparemment, Apple veut se passer d’écouteurs et d’alimentation dans le cadre de la livraison du smartphone.