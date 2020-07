iPhone 12: la sortie pourrait encore être retardée

Quand l’iPhone 12 sortira-t-il? Le téléphone pourrait célébrer sa sortie plus tard que prévu. Ceci est à nouveau indiqué par les déclarations de fuites et maintenant aussi par les responsables. Au moins pour les meilleurs appareils de la nouvelle génération de smartphones d’Apple, le début habituel de septembre devrait arriver trop tôt.

Qualcomm a révélé à travers la fleur qu’au moins les variantes 5G de l’iPhone 12 apparaîtront à une date ultérieure, comme le rapporte The Verge. La société a partagé une prévision des résultats commerciaux du troisième trimestre (juillet, août, septembre). Qualcomm informe que les chiffres indiqueraient clairement qu’il y aura un lancement tardif d’un produit phare de la 5G.

Juste un “petit retard”?

Dans une interview accordée à Reuters, Akash Palkhiwala, CFO de Qualcomm, parle également d’un “léger retard”. Le fabricant ne nomme aucun nom que cela signifie l’iPhone 12, mais c’est presque évident. Aucune autre société que Apple ne lance généralement un téléphone premium en septembre qui a un impact aussi notable sur les chiffres chez Qualcomm.

Qualcomm fournit probablement la technologie 5G pour tous les modèles d’iPhone 12. Cependant, on ne sait pas si tous les appareils sont affectés et si les premiers appareils seront expédiés au moins en octobre – ou seulement plus tard, comme on le soupçonnait auparavant. Le fuyant Twitter Jon Prosser spécule également sur octobre. Dans son tweet, cependant, il parle brièvement d’un iPhone 12 ce mois-ci. Malheureusement, il ne révèle pas s’il parle de la présentation ou de la sortie réelle de l’iPhone 12.

Dans le passé, il y avait toujours diverses rumeurs sur la sortie de l’iPhone 12. À partir de septembre, novembre, décembre et même plus tard, presque toutes les prévisions étaient là. Apple lui-même (comme d’habitude) n’a pas encore commenté le sujet. Le discours d’ouverture lui-même se déroulerait comme prévu.