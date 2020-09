iPhone 12: la keynote d’Apple aura lieu dans la seconde quinzaine d’octobre

Quand Apple présentera-t-il l’iPhone 12? Les keynotes de l’iPhone ont généralement lieu en septembre, cette année ce sera un peu plus tard – un rendez-vous est maintenant pris dans la seconde quinzaine d’octobre.

Ceci est rapporté par le blog japonais Mac Otakara, citant des fournisseurs chinois (via MacRumors). En conséquence, Apple présentera l’iPhone 12 et d’autres innovations dans la seconde quinzaine d’octobre. Apple lui-même a souligné fin juillet que la gamme d’iPhone de cette année serait retardée de quelques semaines. Une date en octobre semble donc réaliste.

Sortie attendue des Apple AirTags

Alors que Jon Prosser estime que les produits Apple tels que la nouvelle Apple Watch et les nouveaux iPads vont simplement les annoncer avec un communiqué de presse, Mac Otakara est sceptique à ce sujet – après tout, Apple n’a jusqu’à présent jamais déconnecté la présentation de l’iPhone et de l’Apple Watch. Il n’y aura pas de keynote avec un public, cependant, le spectacle devrait être purement virtuel – comme ce fut le cas avec la présentation d’iOS 14 lors de la conférence des développeurs de la WWDC 2020.

En plus du nouvel iPhone 12, Apple pourrait présenter les AirTags tant attendus. Après que les observateurs s’attendent fermement à une sortie cette année, des indices sur les trackers sont déjà apparus dans les versions bêta d’iOS 13. Les AirTags doivent pouvoir être attachés à d’autres objets tels qu’un porte-clés et aider à les retrouver. À cette fin, les AirTags communiquent avec d’autres appareils Apple via Bluetooth. Des produits similaires sont déjà sur le marché, par exemple chez Tile.