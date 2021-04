iPhone 12, iPad Pro et Co.: ce sont les trésors colorés d’Apple ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Le premier grand événement Apple de l’année est l’histoire. Comme prévu, Apple a présenté un certain nombre de produits d’une grande variété de catégories. Les nouvelles fonctionnalités incluent une nouvelle finition pour l’iPhone 12, une tablette puissante et des iMac dans de nombreuses couleurs vives.

iPad Pro: toujours une tablette ou déjà un PC?

Le plus gros crochet de l’événement Apple est probablement le nouvel iPad Pro en 11 et 12,9 pouces – mais une actualisation de l’ancien modèle était également en retard. La star de la série sera à l’avenir l’iPad Pro 2021 avec un écran de 12,9 pouces. Apple a donné à l’appareil un écran avec Liquid Retina XDR, tandis que le plus petit modèle a « seulement » un écran Liquid Retina.

Avec la technologie mini-LED du 12.9, plus de 10 000 LED sont utilisées, qui, entre autres, offrent des contrastes plus élevés. De plus, certaines zones peuvent s’assombrir tandis que d’autres brillent de mille feux; il y a environ 2500 zones de gradation au total. En plus de la meilleure présentation, la batterie est également heureuse.



L’Apple iPad Pro 2021 est disponible avec jusqu’à 2 To de stockage (© 2021 Apple)









Jusqu’à 2 To de stockage

La puce M1 extrêmement puissante, également utilisée dans les Mac, est à bord. L’iPad Pro devrait ainsi étendre davantage son avance en tant que puissance parmi les tablettes par rapport à la concurrence Android. Grâce aux puces, vous pouvez connecter des SSD rapides, entre autres, pour échanger des données avec la tablette.

L’iPad Pro 11 pouces et la version 12,9 pouces sont disponibles avec 128 Go, 256 Go ou 512 Go. Les modèles disposent de 8 Go de RAM disponibles. Il existe également des versions avec 1 To et 2 To de mémoire et 16 Go de RAM. Si vous le souhaitez, vous pouvez également diffuser sur le réseau 5G.

iPad Pro: appareil photo intelligent

La lentille avant marque avec un nouvel angle ultra grand angle de 12 MP pour les appels vidéo. Pratique: lorsque vous vous déplacez, la caméra effectue un panoramique pour que vous restiez toujours au centre de l’image. Apple appelle cette fonctionnalité « mode de suivi ». De plus, l’appareil photo reconnaît dès que de nouvelles personnes entrent dans l’image et effectue un zoom arrière en douceur.

Vous pouvez commander l’iPad Pro 2021 à partir du 30 avril. La livraison est prévue pour la seconde quinzaine de mai.

Prix ​​de l’iPad Pro (11 pouces)

Modèle Wi-Fi (entre parenthèses Wi-Fi + Cellular):

128 Go: 879 euros (1049 euros)

256 Go: 989 euros (1159 euros)

512 Go: 1209 euros (1379 euros)

1 To: 1649 euros (1819 euros)

2 To: 2089 euros (2259 euros)

Prix ​​de l’iPad Pro (12,9 pouces)

Modèle Wi-Fi (Wi-Fi + Cellular):

128 Go: 1199 euros (1369 euros)

256 Go: 1309 euros (1479 euros)

512 Go: 1529 euros (1699 euros)

1 To: 1969 euros (2139 euros)

2 To: 2409 euros (2579 euros)

iMac: anguleux, fin, coloré

La gamme complète de couleurs vives sera disponible avec l’iMac à l’avenir. Le PC tout-en-un est disponible en sept couleurs: bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et violet. Les ordinateurs attirent donc vraiment le regard. En parlant de cela: le design est maintenant un peu plus anguleux, mais aussi plus étroit. Cela n’a pas seulement l’air chic. Étant donné que les cadres d’affichage sont plus minces par rapport aux modèles précédents, la taille de l’écran passe de 21,5 à 24 pouces sans que la taille du boîtier n’augmente à un rythme similaire. La résolution est de 4,5K.



Le choix des couleurs ne manque pas dans l’Apple iMac 2021 (© 2021 Apple)









Le cœur est la puce M1 avec huit cœurs et des performances de 3,2 Ghz, la RAM et la mémoire interne sont fermement intégrées. Le modèle de base avec 256 Go de mémoire et 8 Go de RAM coûte 1449 euros.

Les deux autres versions ont des connexions USB supplémentaires, un huitième cœur graphique, Gigabit Ethernet et un Magic Keyboard avec Touch ID. La variante avec 256 Go de stockage coûte 1669 euros. Apple réclame 1899 euros pour le modèle avec 512 Go.

Vous pouvez commander le trio à partir du 30 avril, il sera disponible à partir de la seconde quinzaine de mai.

Nouvel iPhone 12 (mini)

Apple a introduit une nouvelle variante de couleur pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini: le modèle attire le regard avec une finition violette. La couleur fait ressortir les bords plats en aluminium du smartphone, selon le fabricant.

Vous pouvez pré-commander l’iPhone 12 à partir du 23 avril. Les appareils seront disponibles à partir du 30 avril. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini seront disponibles en versions de mémoire 64 Go, 128 Go et 256 Go. Les prix commencent respectivement à 799 et 899 euros. Comme avec les modèles précédents.

AirTag: Key Finder est enfin là

Nouveaux accessoires dans le cosmos Apple: vous avez dû attendre longtemps, maintenant le porte-clés intelligent de Cupertino est officiellement présenté. Vous attachez AirTag aux objets. Si vous égarez vos clés, votre sac à dos ou votre sac à main, par exemple, vous pouvez les localiser via Bluetooth. Soit l’application «Où est?» Ou Siri vous aidera à le trouver. Si votre appareil est à portée, les AirTags émettent une tonalité.



Ne perdez plus jamais vos clés et Cie: grâce à Apple AirTag (© 2021 Apple)









L’application enregistre également le dernier emplacement si votre article n’est pas à proximité. Pratique: la recherche fonctionne via le réseau « Où est? », Qui comprend désormais près d’un milliard d’appareils. Ceux-ci peuvent reconnaître les signaux Bluetooth d’un AirTag perdu et transmettre l’emplacement au propriétaire. « Le processus se déroule en arrière-plan, est anonymisé et se déroule avec le plus haut niveau de protection de la vie privée », a déclaré Apple. Samsung a un gadget similaire.

La phase de précommande et le lancement sur le marché sont à l’image de l’iPhone 12 en violet. Le gadget coûte 35 euros et dans un pack de quatre, il en coûte 119 euros.









