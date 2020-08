iPhone 12 et Apple Watch 6: le calendrier de sortie d’Apple a été divulgué

Quand l’iPhone 12 sortira-t-il? Et quand l’Apple Watch Series 6 sera-t-elle officielle? Selon de nouvelles rumeurs, le calendrier de sortie de cette année semble un peu différent de celui habituel. Les retards de production, dont le coronavirus est responsable, ne devraient pas moins en être responsables.

L’Apple Watch Series 6 apparaîtra avant même l’iPhone 12, rapporte l’expert en fuite Jon Prosser sur sa chaîne Twitter. En conséquence, il y aura un communiqué de presse le 7 septembre 2020. Dans le même temps, Apple devrait également annoncer un nouvel iPad. Que ce soit un nouvel iPad Pro ou peut-être un iPad Air n’est pas encore certain. Vous pouvez trouver ledit tweet plus bas dans cet article.

iPhone 12: Keynote en octobre

Selon Jon Prosser, la keynote sur l’iPhone 12 n’aura pas lieu en septembre, mais au cours de la semaine calendaire 42, le 12 octobre 2020. Les précommandes devraient être possibles la même semaine. Apple enverra les appareils la semaine suivante: les premiers exemplaires du successeur de l’iPhone 11 pourraient donc parvenir aux précommandes dès le 19 octobre.

Si vous jouez avec l’achat d’un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, vous devrez probablement attendre un peu plus longtemps. Selon Prosser, Apple ne commencera à pré-commander et à expédier ce modèle qu’en novembre. L’expert des fuites ne donne pas de dates exactes pour cela.

Quatre modèles – plus un?

Le retard est indiqué depuis un certain temps, car la pandémie corona en cours affecte la production d’iPhone 12 and Co. Tout récemment, Apple lui-même a annoncé que le successeur de l’iPhone 11 apparaîtrait un peu plus tard. Les dates exactes ne sont pas encore connues.

Selon les rumeurs, le temps d’attente devrait en valoir la peine: l’iPhone 12 est livré avec la puce A14, ce qui rendra probablement la concurrence Android ancienne. De plus, il devrait y avoir quatre modèles pour la première fois – et peut-être même un cinquième au printemps 2021. Vous attendez déjà avec impatience le nouvel iPhone? Faites-nous savoir via les balises buzz sous l’article.