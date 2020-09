iPhone 12 en bleu foncé: Apple prévoit cette couleur pour l’appareil

Une nouvelle couleur pour l’iPhone 12: De nombreuses rumeurs circulent sur le design du nouveau smartphone Apple depuis longtemps. Un récent rapport de Taiwan confirme maintenant un message qui hante depuis longtemps la rumeur.

Apple aurait également l’intention de commercialiser l’iPhone 12 en “bleu foncé”, rapporte Digitimes. Le rapport laisse ouverte la question de savoir si cette variante de couleur doit être disponible uniquement pour les versions Pro ou pour tous les modèles. Si cette rumeur est vraie, ce serait une première: il n’y a jamais eu d’iPhone de cette couleur auparavant. Un concept a déjà été publié en janvier 2020 qui montre le successeur de l’iPhone 11 en “Navy Blue”. Vous pouvez trouver la vidéo en haut de cet article.

Seulement une nouvelle couleur?

Avec un bleu foncé Apple pourrait remplacer le “vert nuit” dans lequel vous pouvez acheter l’iPhone 11 Pro. Avec cette couleur également, Apple a fait ressortir quelque chose de nouveau. En conséquence, il n’est pas improbable que le fabricant continue sur la même voie de conception avec l’iPhone 12.

Récemment, il y a eu des rumeurs sur les variantes de couleur possibles pour l’iPhone 12. Par exemple, le site Web Svetapple a publié un concept pour un iPhone bleu; et celui dans lequel le smartphone apparaît dans de nombreuses couleurs, y compris le jaune. Cependant, si Apple prévoit des couleurs aussi vives qui rappellent l’iPhone 5c est plutôt discutable.

Nouvel appareil photo, nouveaux modèles

Dans d’autres domaines également, Apple pourrait établir de nouvelles normes avec l’iPhone 12. La caméra, par exemple, est censée activer les enregistrements vidéo en 4K – avec 240 ips (images par seconde). Cela signifierait que le super ralenti haute résolution serait à portée de main.

Une autre première nous attend en termes de nombre de modèles: Apple prévoit de prévoir l’iPhone 12 en quatre versions différentes et en trois tailles. Le plus petit modèle serait encore plus compact que l’iPhone SE (2020). Cependant, un peu de patience est encore nécessaire: la sortie est retardée en raison de la crise corona: la keynote aura probablement lieu en octobre 2020.