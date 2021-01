iPhone 12: des images fortes du monde entier

iPhone 12, iPhone 12 Pro et Pro Max prennent de superbes photos. Pour le montrer, Apple a collecté des images de photographes du monde entier. Et ils peuvent vraiment être vus.

Toutes les versions de l’iPhone 12 ont de bonnes conditions préalables pour cela: des capteurs avancés, de grandes lunettes pour plus de lumière et le puissant chipset A14 permettent des images fantastiques. En conjonction avec un logiciel bien coordonné, des photos atmosphériques peuvent être prises même dans les environnements les plus mornes.

iPhone 12 (mini): double caméra avec beaucoup de puissance

Le modèle standard et l’iPhone 12 mini ont une double caméra avec un objectif standard et un objectif ultra grand angle. Ils ont tous deux une résolution de 12 MP et une ouverture de f / 1,6. Par rapport à l’iPhone 11, les appareils photo des nouveaux smartphones Apple capturent environ 27% de lumière en plus. En relation avec Smart HDR et Deep Fusion, les photos de l’iPhone 12 brillent avec un contraste élevé, des textures nettes et des couleurs naturelles et riches:

iPhone 12 Pro et Pro Max: encore plus d’options

La triple caméra de l’iPhone 12 Pro et Pro Max est également équipée d’un téléobjectif (également 12 MP). Les utilisateurs ambitieux en particulier peuvent prendre de très belles photos avec les modèles Pro. Cela est en partie dû au zoom optique que les deux modèles (sous différentes formes) apportent avec eux.

Le scanner LiDAR intégré scanne l’environnement et aide la caméra à capturer la profondeur de la scène et à donner au logiciel la possibilité de jouer avec la lumière, les couleurs et la netteté. Il est principalement utilisé pour l’effet bokeh et le mode portrait. Mais voyez par vous-même:

Photos post-traitées?

On ne sait pas dans quelle mesure les photos publiées sur l’iPhone 12 ont été post-traitées. Vous pouvez supposer que la plupart des photographes ont modifié leurs photos au moins sur leur smartphone. Les appareils Apple offrent une variété d’options de réglage pour la lumière, le contraste, les niveaux de noir ou les couleurs.

Il est concevable que certaines des images aient également été éditées par le photographe concerné sur le PC avec un programme de traitement d’image, mais cela ne doit pas être le cas. Parce qu’une chose est claire: les images des téléphones portables peuvent être vues sans retouche approfondie, comme nous avons pu le constater lors de notre test iPhone 12.

