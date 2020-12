iPhone 12: de nombreux utilisateurs se plaignent d’une batterie faible

L’iPhone 12 est disponible à l’achat depuis quelques semaines – et de plus en plus d’utilisateurs signalent des batteries qui perdent rapidement de l’énergie. L’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro sont particulièrement touchés.

Les problèmes de batterie ne devraient pas seulement survenir dans le réseau 5G gourmand en énergie, mais également lors de l’utilisation du WLAN et même en mode veille, rapporte 9to5Mac. Même après la phase de familiarisation, au cours de laquelle de nombreux utilisateurs essaient intensivement les nouvelles fonctionnalités, la batterie de l’iPhone 12 s’épuise rapidement. En regardant les spécifications, cela n’est guère surprenant, après tout, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro ont une batterie plus petite que l’iPhone 11 de l’année dernière – et cela est apparemment plus visible que prévu initialement.

Plus de 1000 personnes touchées

Par exemple, l’utilisateur Master26A écrit dans le forum d’assistance d’Apple: Bien qu’il ne s’attendait pas à ce que la batterie de l’iPhone 12 Pro soit aussi forte que celle de l’iPhone 11 Pro, la faible capacité de la batterie en mode veille l’a surpris – à 4 Pourcentage par heure, le niveau de la batterie a baissé sans aucune autre action.

Ce n’est pas un cas isolé, plus de 1000 personnes concernées se plaignent de la faiblesse des batteries iPhone de la nouvelle série iPhone 12. Pendant la nuit, la batterie se décharge souvent entre 20 et 40%. La désactivation de fonctionnalités telles que les mises à jour en arrière-plan et la 5G n’a apporté aucune amélioration non plus.

Probablement un bug logiciel

Apple n’a pas encore commenté les difficultés. Cependant, un utilisateur écrit que le service client a vérifié son iPhone et n’a trouvé aucun problème. Il est donc concevable que le problème ne soit pas matériel, mais plutôt que l’erreur réside dans le logiciel – et qu’il sera, espérons-le, résolu rapidement.