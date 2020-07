iPhone 12 dans le luxe: ce modèle fera pleurer votre conseiller bancaire

Sais-tu cela Vous achetez le dernier smartphone Apple chaque année, mais même l’iPhone 12 Pro risque de devenir si bon marché qu’il vous fatiguera? Ensuite, il y a une bonne nouvelle: le fabricant de luxe Caviar a de nouveau «fait». En octobre, vous pouvez vous attendre à un smartphone qui n’est probablement destiné qu’à des personnes très spéciales.

Même avant la présentation officielle des nouveaux téléphones mobiles Apple, Caviar a présenté l’iPhone 12 Pro Victory Pure Gold – qui ne devrait pas être un gagnant prix-performance. Comme le fabricant l’a fait avec les smartphones iOS ces dernières années, il souhaite également envelopper complètement le prochain modèle d’iPhone dans un boîtier en or. Si le dernier entretien de votre Ferrari s’est avéré moins cher que prévu, il vous suffit de faire cette bonne affaire: le téléphone portable coûte un peu moins de 20 000 euros.

Plus de stockage pour peu de changement

Si vous souhaitez plus d’espace sur la mémoire interne et dans votre portefeuille personnel, vous pouvez également choisir le modèle 512 Go. Avec un prix de l’équivalent de 20 340 euros, Caviar ne demande qu’un peu plus de votre monnaie. Bonus pour les chasseurs de bonnes affaires: la livraison est gratuite dans tous les cas.

Mais vous en avez aussi beaucoup pour votre argent: il y a, par exemple, les ornements russes sur le dos, qui, indépendamment de toute tendance de design, donnent l’exemple. De plus, huit diamants brillants sont incorporés dans le boîtier. Au plus tard, cela devrait faire forte impression sur le golf et avec vos amis au yacht club.

Bien sûr, vous dégagez également beaucoup d’individualité avec le Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold: beaucoup de gens conduisent une voiture pour 20000 euros – mais combien ont un téléphone mobile chic et or étincelant pour la même valeur à la place?

Quand l’iPhone 12 Pro Victory Pure Gold brise votre compte

Certes, tout le monde ne peut peut-être pas (ou ne veut pas) s’offrir un iPhone de luxe. Si votre conseiller bancaire appelle avec un souffle après la commande et a besoin d’une aide médicale peu de temps après, ce serait une indication dans ce sens.

Mais pas de problème: vous pouvez également être raisonnable et utiliser un iPhone 12 Pro ordinaire. Apple devrait lancer les nouveaux modèles en septembre – et sans raffinement d’or et de diamant, ils devraient être nettement moins chers que le modèle Caviar.

À propos: pour les conditions de caviar, l’iPhone de luxe est encore bon marché. Le constructeur a même proposé l’iPhone 11 pour un peu moins de 82 000 euros. Au cas où vous vous demandez toujours d’où la société a déjà obtenu une photo de l’iPhone 12 Pro: Caviar crée généralement les premières maquettes basées sur des fuites.