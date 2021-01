iPhone 12 dangereux pour la vie: ces personnes doivent être prudentes

Apple a mis à jour ses informations de sécurité pour l’iPhone 12 et MagSafe. Une étude médicale suggère que les aimants des smartphones peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs. Le fabricant conseille une distance de sécurité lors de l’utilisation.

PhoneArena rapporte une étude qui a révélé que MagSafe représentait un danger mortel pour quelques utilisateurs. Mais le problème n’est pas le chargement sans fil lui-même. Apple a équipé les modèles d’iPhone 12 d’aimants dans le boîtier pour s’assurer que le gadget est positionné de manière optimale. Cependant, ils peuvent suspendre les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés.

iPhone 12: Apple a ajusté les informations d’utilisation

Pour éviter une possible tragédie, Apple a réagi rapidement. Immédiatement après la publication de l’étude, le fabricant a développé les informations de sécurité dans le document de support. Il est désormais conseillé aux utilisateurs d’implants cardiaques de ne pas garder les smartphones iPhone 12 dans leurs poches de poitrine. En général, les téléphones portables doivent être à au moins 15 cm d’un défibrillateur ou d’un stimulateur cardiaque.

L’iPhone 12 Pro avec socle de chargement MagSafe (© 2020 Apple)

Lors de l’utilisation d’accessoires MagSafe, il est également conseillé aux personnes portant un stimulateur cardiaque de garder une distance de sécurité générale. MagSafe ou MagSafe Duo doit être à au moins 30 cm du cœur pendant la charge inductive. Cependant, le fabricant ne fournit plus d’informations. Pour plus d’informations, Apple recommande de consulter votre médecin.

Dans le même temps, cependant, Apple souligne également que les smartphones iPhone 12 contiennent plus d’aimants que les modèles précédents, mais on ne peut pas supposer que ceux-ci présentent un plus grand risque d’interférences magnétiques.

MagSafe permet une charge sans fil rapide

Apple a installé des aimants supplémentaires dans les modèles d’iPhone 12 qui maintiennent le socle de chargement MagSafe en position à l’arrière. Cela minimise la perte d’énergie pendant la charge inductive par rapport aux gadgets conventionnels. La fonction de charge rapide de 15 watts garantit un temps d’attente nettement plus court.

À ce jour, aucune urgence médicale n’a été signalée attribuable à la fonction MagSafe de l’iPhone 12. Cependant, l’étude médicale a montré que les défibrillateurs cardioverter ne peuvent pas remplir leur fonction de sauvetage s’ils se sont auparavant trop rapprochés de l’aimant du smartphone. Les utilisateurs avec un implant correspondant doivent donc respecter les informations de distance.