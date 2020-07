iPhone 12: confirmation d’Apple, le smartphone n’arrivera pas en septembre,

Cette année, l’iPhone arrivera en retard. Apple l’a confirmé lors de l’annonce de ses (excellents) résultats trimestriels, expliquant que le prochain modèle d’iPhone ne sera pas lancé en septembre mais plus tard. Il s’agit d’un report désormais attendu et dû (probablement) à la situation d’urgence sanitaire qui a ralenti la chaîne de production. “L’année dernière, nous avons commencé à vendre les nouveaux iPhones fin septembre, cette année, nous prévoyons que les actions seront disponibles quelques semaines plus tard”, a déclaré le directeur financier Luca Maestri lors de l’appel avec les investisseurs.

Retard sur l’iPhone 12 : la pandémie en cause

On ne sait pas pourquoi les approvisionnements sont retardés, mais des rumeurs sur un report de la vente des nouveaux appareils Apple existent depuis plusieurs semaines maintenant, rapportées par plusieurs journaux américains qui citent des sources internes. Déjà en avril, le Wall Street Journal faisait état d’un retard d’environ un mois dans la production des nouveaux iPhones, élément alors suggéré également par Qualcomm qui a évoqué un “retard d’un haut de gamme 5G” dans ses prévisions pour le quatrième trimestre de l’année. Nous savons maintenant que ce téléphone n’est que le nouvel iPhone 12.

En général, Apple révèle les nouveaux modèles de téléphones au cours de la première ou de la deuxième semaine de septembre, puis commence à les expédier avant la fin du mois. Reste maintenant à voir si la société de Cupertino décidera de réaliser son événement (soi-disant en ligne, comme pour la WWDC) en septembre puis de vendre les appareils à partir d’octobre ou si elle décidera de le faire. reporter également la présentation. Cependant, ce n’est pas la première fois que le lancement d’un iPhone est reporté: en 2017, l’iPhone X a été annoncé en septembre avec l’iPhone 8, pour être ensuite lancé en novembre en raison de problèmes de production. L’iPhone XR a également été annoncé en septembre 2018 mais est arrivé en magasin en octobre en raison de problèmes de production de l’écran LCD.