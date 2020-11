iPhone 12 chez DxOMark: est-ce suffisant pour le classement des caméras?

Les spécialistes de la caméra DxOMark ont ​​bien entendu également examiné attentivement l’iPhone 12. Mais le produit phare d’Apple se voit refuser une position de premier plan.

L’iPhone 12 Pro et Pro Max sont quatrième et cinquième sur la meilleure liste de DxOMark pour les appareils photo de smartphone avec respectivement 128 points et 130 points. Seuls le Huawei P40 Pro, le Xiaomi Mi 10 Ultra et le top dog actuel Huawei Mate 40 Pro ne peuvent pas tenir une bougie. La distance entre les 5 modèles est très petite. L’iPhone 12, en revanche, est plus éloigné du sommet.

iPhone 12: ce n’était pas suffisant pour le top 10

L’iPhone 12 est actuellement à la 13e place avec 122 points, mais cela semble pire qu’il ne l’est en réalité. Avec 122 points, l’iPhone 12 a réalisé beaucoup plus de points que son prédécesseur direct: l’iPhone 11 n’a atteint que 109 points l’année dernière. Une nette amélioration peut certainement être observée.

Vidéos de niveau professionnel

Les vidéos en particulier étaient convaincantes sur l’iPhone 12. Ici, l’appareil gère un total de 112 points. Ce n’est que quatre de moins que le Huawei Mate 40 Pro, actuellement numéro 1. En termes d’affichage, de couleurs, de stabilité et de netteté, le produit phare d’Apple est presque à égalité avec le modèle concurrent.

Mais les photos laissent également une bonne impression aux spécialistes de la caméra. L’iPhone 12 a atteint 132 points ici. L’autofocus est le point culminant lors de la prise de vue. Avec 106 points dans cette catégorie, le modèle standard de la génération Apple actuelle gère même 14 points de plus que le Mate 40 Pro.

Déductions pour le zoom et l’effet bokeh

L’iPhone 12 doit accepter des déductions majeures pour son effet zoom et bokeh. Ce dernier est assez impressionnant, mais contrairement au modèle Pro ou au P40 Pro, les bords et les cheveux de la personne sont un peu flous. La séparation entre le premier plan et l’arrière-plan ne fonctionne pas aussi bien que sur les meilleurs smartphones avec appareil photo.

Le zoom sur l’iPhone 12 n’est en aucun cas parfait non plus. Mais ce n’est pas étonnant non plus. Parce que le téléphone portable n’a pas le téléobjectif des modèles Pro et donc aussi un zoom optique. Un agrandissement numérique va naturellement de pair avec des pertes d’image. Le zoom numérique est toujours meilleur qu’avec le modèle précédent.

