iPhone 12: C’est si grand entre iPhone SE et iPhone SE 2020

L’iPhone 12 sera le nouveau smartphone Apple le plus pratique du marché – cette rumeur persiste depuis de nombreux mois. Maintenant, de nouvelles images montrent un mannequin de l’appareil entre l’iPhone SE et l’iPhone SE (2020). En conséquence, c’est aussi en termes de taille entre ces deux modèles.

Néanmoins, l’iPhone 12 devrait avoir le plus grand écran des trois smartphones Apple, rapporte Sparrows News. Le diamètre de l’écran serait de 5,4 pouces, tandis que l’iPhone SE dispose d’un écran de 4 pouces. L’écran de l’iPhone SE (2020), en revanche, mesure 4,7 pouces – comme c’est courant avec la plupart des modèles avec un bouton d’accueil depuis l’iPhone 6. Le successeur de l’iPhone 11 présente ainsi le meilleur ratio écran / corps («ratio écran / corps»).

iPhone 12: haut de gamme pratique

Vous pouvez voir à quoi ressemblent les trois modèles d’iPhone l’un à côté de l’autre dans le tweet sous ce paragraphe. En fait, l’iPhone 12 est un peu plus proche de l’iPhone SE (2020) que de l’iPhone SE d’origine. Néanmoins, il s’agit sans aucun doute du smartphone haut de gamme le plus compact d’Apple si les rumeurs correspondent à la réalité.

Ce n’est pas la première fois qu’une comparaison de ce type circule sur Internet. Un mannequin du prochain appareil peut déjà être vu dans une vidéo à côté de l’iPhone SE (2020). Une autre vidéo consiste à utiliser trois modèles 3D pour illustrer les différences de taille entre les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max.

Pas cher, mais avec des coupures

L’iPhone 12 devrait non seulement attirer l’attention en raison de sa petite taille, mais probablement aussi en raison de son prix. La rumeur veut que la sortie soit relativement bon marché. On parle d’un prix de départ de 600 $ ou 650 $. À une époque où de nombreux fabricants (y compris Apple) facturent plus de 1000 dollars pour leurs produits phares, c’est presque une bonne affaire.

Cependant, on sait déjà à quelle fin Apple veut économiser: l’iPhone 12 est censé être livré sans casque ni adaptateur secteur. Apple protégerait l’environnement en franchissant cette étape. Mais de nombreux utilisateurs ne sont certainement pas ravis de devoir acheter le chargeur en plus. Nous recevrons des informations sécurisées à ce sujet au début du mois de septembre 2020 lorsque Apple voudra présenter officiellement les quatre (!) Modèles.