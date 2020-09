iPhone 12: ces modèles viennent en premier

Apple prévoit apparemment un lancement échelonné pour l’iPhone 12 – initialement, les deux versions avec une diagonale d’écran de 6,1 pouces seront disponibles en magasin. Les deux autres modèles de smartphones suivront probablement un peu plus tard.

C’est ce qu’écrit le journal industriel Digitimes (via 9to5Mac). Les capacités de production des circuits imprimés ont été divisées, les fournisseurs auraient augmenté la production des composants correspondants une fois depuis juillet et une fois depuis août, bien que les observateurs du secteur s’attendent à une sortie ultérieure du nouvel iPhone 12. Cette approche suggère qu’Apple lancera les nouveaux smartphones sur le marché à deux moments différents.

Petit et grand iPhone plus tard

Selon le rapport, Apple souhaite initialement sortir l’iPhone 12 avec un écran de 6,1 pouces, une fois en version normale et une fois en version haut de gamme. Les fournisseurs ont commencé à livrer les circuits imprimés en juillet, tandis que le signal de départ des composants des autres iPhones n’a été donné que dans la seconde quinzaine d’août. Cela devrait affecter le modèle d’entrée de gamme avec 5,4 pouces et le produit phare avec 6,7 pouces de diagonale. Digitimes avait déjà rendu compte des projets d’Apple à un moment antérieur. Ce qui est nouveau, c’est qu’Apple aurait en fait commencé la production du plus petit et du plus grand iPhone en août.

La date d’ouverture de l’iPhone 12 n’est toujours pas connue

La procédure ne serait pas entièrement nouvelle: Apple avait déjà présenté l’iPhone X en septembre il y a trois ans, mais ne l’a lancé qu’en novembre. Cette année, cependant, la situation sanitaire tendue dans le monde a secoué la production. Apple a confirmé fin juillet que les iPhones de cette année viendraient plus tard que d’habitude. La société n’a pas encore annoncé de date pour le discours d’ouverture.