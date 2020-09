iPhone 12: Apple devrait bientôt annoncer un événement en ligne

Cette année, tout se passe différemment avec les présentations de produits des grandes entreprises technologiques – Apple ne présentera pas non plus ses iPhones 2020 comme d’habitude lors d’une grande keynote en direct, mais dans le cadre d’un événement en ligne. Le constructeur pourrait révéler la date mardi.

Comme l’écrit le célèbre initié Apple Mark Gurman sur Twitter, la société californienne pourrait nommer demain la date officielle de la présentation des nouveaux modèles d’iPhone dans un communiqué de presse. L’événement, qui sera bien sûr un événement purement en ligne, devrait avoir lieu en septembre. Selon Gurman, Apple dévoilera la prochaine génération d’Apple Watch, la série 6, ainsi que les nouveaux smartphones.

Événement en ligne ou nouveaux produits via communiqué de presse

Gurman contredit les rumeurs d’information que Jon Prosser, un autre connaisseur bien connu d’Apple, a lancé, entre autres. Prosser affirme que les Californiens pourraient présenter un nouvel iPad Air et l’Apple Watch 6 dans un communiqué de presse mardi. Une telle démarche ne serait pas totalement surprenante, même dans le passé, Apple n’a introduit que des produits (moins importants) via des communiqués de presse. En attendant, une annonce de rendez-vous demain mardi semble plus probable.

Si Apple s’en tenait à la tradition et annonçait une keynote numérique le 8 septembre, elle pourrait avoir lieu deux semaines plus tard, le 22 septembre. Le début des ventes des modèles d’iPhone 12 moins chers est prévu en octobre.