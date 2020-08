iPhone 12: appareil photo avec des capteurs plus grands pour des photos mieux exposées

L’appareil photo de l’iPhone 12 est censé offrir ces optimisations: sans aucun doute, Apple vise à vous fournir un appareil photo avec le meilleur smartphone de cette année qui permet de meilleures photos que celui de l’iPhone 11. Maintenant, il y a de nouvelles rumeurs sur la façon dont l’entreprise est soi-disant faire cela.

Apple ne serait pas non plus impliqué dans la course aux armements mégapixels avec l’appareil photo principal cette année. Selon le leaker Twitter Komiya, la caméra de l’iPhone 12 a une résolution de 12 MP – comme toutes les caméras depuis l’iPhone 6s. Mais l’appareil photo apporte encore des améliorations: des capteurs plus grands seraient utilisés. Cela devrait affecter à la fois les modèles standard et pro. Vous pouvez trouver ledit tweet plus bas dans cet article.

Plus de mégapixels seulement en 2021

Mais comment les capteurs plus grands de l’iPhone 12 conduisent-ils à de meilleures photos? Ils peuvent probablement absorber plus de lumière que celui de l’iPhone 11. Cela permettrait, par exemple, des photos nettement meilleures dans de mauvaises conditions d’éclairage. Les enregistrements doivent également être généralement plus détaillés et avoir moins de bruit.

Dans d’autres tweets, Komiya a annoncé qu’Apple augmenterait également le nombre de mégapixels à l’avenir. L’iPhone 2021, par exemple, que l’on pourrait appeler l’iPhone 13, devrait avoir un appareil photo principal de 48 MP. Même si les rumeurs ne semblent pas improbables, il n’est pas clair d’où l’utilisateur de Twitter a obtenu ses informations.

iPhone 12 pas avant octobre

De nombreuses rumeurs sur l’iPhone 12 concernent depuis longtemps l’appareil photo. Ce n’est pas surprenant: après tout, les utilisateurs veulent savoir à quelles améliorations ils peuvent s’attendre. Dès mars 2020, il a été annoncé qu’Apple introduisait un nouveau type de stabilisation d’image avec l’iPhone 12 Pro Max, qui serait appelé “Sensor Shift”. De plus, une mise au point automatique améliorée devrait être à bord.

Apple devrait lancer l’iPhone 12 plus tard que d’habitude. Cela est dû à la pandémie corona en cours, qui affecte la production de smartphones. Selon Komiya, le successeur de l’iPhone 11 n’est attendu qu’en octobre. Si le discours d’ouverture n’a lieu qu’en octobre, l’appareil photo et ses fonctionnalités occuperont presque certainement une grande partie de l’événement.