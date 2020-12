iPhone 12 and Co.: Voici comment vous combattez Corona avec l’achat

Apple est partenaire de (RED) depuis 14 ans et utilise le produit de la vente d’iPhones rouges pour soutenir, entre autres, des programmes de lutte contre le VIH / SIDA. Les groupes vulnérables sont particulièrement touchés par le nouveau coronavirus, c’est pourquoi Apple redirige désormais ses dons vers ce domaine.

Si vous choisissez la couleur rouge lors de l’achat d’un nouvel iPhone 12, 12 mini ou de tout autre téléphone portable Apple, vous obtiendrez non seulement un très beau smartphone, mais vous aiderez également à combattre le COVID-19 en même temps. Apple est en partenariat avec (RED) et fait don d’une partie des bénéfices aux programmes de lutte contre le VIH / SIDA en Afrique. La pandémie corona a paralysé de nombreux projets ici, c’est pourquoi les dons d’Apple ont été détournés vers la réponse COVID-19 du Fonds mondial depuis le début de l’année. Grâce à ces fonds, une recherche supplémentaire des contacts a été mise en place en Afrique du Sud et des équipements de protection individuelle ont également été fournis au Ghana.

Nouvel iPhone pour Corona aid

Il est facile pour les clients Apple de contribuer à ces efforts. Parce que 100 pour cent du produit admissible de la vente d’appareils PRODUCT (RED) est donné directement par Apple. La version rouge de l’iPhone 12 est également disponible dans notre boutique, il suffit de sélectionner la couleur rouge lors de la commande. Pour les petites mains, nous avons également l’iPhone 12 mini et l’iPhone SE dans la version PRODUCT (RED).

L’iPhone 12 en rouge n’est pas seulement chic, avec l’achat, vous aidez automatiquement à lutter contre COVID-1ß (© 2020 COURBE)

Bien sûr, le smartphone doit non seulement être visuellement convaincant et offrir une bonne sensation lors de son achat, mais doit également être capable de faire quelque chose techniquement. Apple n’a pas de problème avec l’iPhone 12, comme le montre notre test. Et si vous oscillez entre les mini-téléphones iPhone SE et iPhone 12, nous avons la comparaison parfaite pour vous.

Comment Apple aide contre Corona

En plus des nouveaux iPhones, il existe d’autres moyens de prendre en charge facilement (RED). Dans l’Apple Store, il existe de nombreux autres produits de la série PRODUCT (RED) tels que l’Apple Watch Series 6, des étuis de protection, le dernier iPod Touch ou des appareils de Beats. De plus, jusqu’au 7 décembre, Apple fera don d’un dollar américain à la réponse COVID-19 du Fonds mondial pour chaque achat effectué avec Apple Pay via la boutique en ligne, dans l’application Apple Store ou dans un Apple Store.

Apple travaille avec (RED) depuis 2016 et a fait don de plus de 250 millions de dollars américains à des projets sur le VIH / SIDA. Quiconque s’intéresse encore plus aux efforts d’Apple peut trouver plus d’informations sur PRODUCT (RED) dans l’AppStore.