iPhone 11 Pro: Handy Fail vendu 2700 € ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

En général, Apple ne fait pas d’erreur de production. Sur une copie de l’iPhone 11 Pro, cependant, le logo a glissé. La monnaie défectueuse aurait maintenant changé de mains. Et le petit faux pas n’a pas diminué la valeur de l’appareil.

Un iPhone 11 Pro avec le logo Apple glissé sur le côté a été vendu pour 2700 €, rapporte le compte Twitter Internal Archive. Des accessoires Apple spéciaux et des prototypes iPhone rares continuent d’apparaître sur la chaîne. Pour le moment, cependant, on ne peut pas dire si l’histoire est vraiment vraie.

Une erreur d’impression de l’iPhone 11 Pro vendu 2700 €. Cette erreur d’impression est extrêmement rare – je dirais 1 sur 100 millions ou peut-être même plus rare. pic.twitter.com/68F7giZAbm – Archive interne (@ArchiveInternal) 9 avril 2021

Trois fois plus cher qu’un modèle normal

Cependant, cela ne nous surprendrait pas si quelqu’un avait dépensé l’équivalent de 2270 euros sur un iPhone. On estime qu’une telle erreur d’impression n’arrivera finalement qu’à un iPhone sur 100 millions. Et vous pouvez dépenser trois fois plus que pour une copie ordinaire. Le prix public actuel de l’iPhone 11 Pro est d’environ 770 euros.

Après tout, comme mentionné, c’est une rareté et il est bien connu qu’un iPhone peut être un bon investissement. Cependant, il est surprenant qu’une telle erreur de production soit mise en vente. Peut-être que personne chez Apple n’a remarqué cela lors du contrôle qualité et l’acheteur ou le revendeur d’origine a immédiatement senti son salaire personnel.

iPad Pro également avec erreur

Ce ne serait pas la première fois. Par exemple, un acheteur d’un iPad Pro a reçu une tablette avec une bague Touch ID dorée et une couleur exclusive à l’arrière en 2015, comme se souvient 9to5mac. À ce moment-là, le concessionnaire a recommandé à l’acheteur qu’il serait plus lucratif pour lui de vendre aux enchères la rareté sur eBay au lieu de se faire rembourser le prix d’achat normal. En fin de compte, cependant, il est resté avec sa licorne Apple personnelle.

Alors qu’un modèle obsolète fait la une des journaux avec l’iPhone 11 Pro, Apple travaille déjà sur l’iPhone 13 Pro. Une vidéo pourrait montrer à quoi ressemble la nouvelle génération à l’avance.





