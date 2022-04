iPadOS 16 : le concepteur de produits présente un concept avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités

En attendant le dévoilement d’iPadOS 16 à la WWDC 2022, les fans attendent les informations officielles. Un concepteur de produit et fan d’Apple a développé à l’avance un concept qui montre un aspect possible et des fonctionnalités potentielles du système d’exploitation de l’iPad.

Le concept est venu de Parker Ortolani, un chef de produit avec une vaste expérience dans la conception de produits. Sur Twitter il a publié plusieurs images montrant comment il imagine l’interface iPadOS 16. La présentation et les courts textes à côté des images ressemblent à une présentation Apple originale.

Multitâche plus efficace sur iPad

Ortolani s’est principalement concentré sur le multitâche dans son concept iPadOS. Ici, on pourrait en fait s’attendre à des innovations avec iPadOS 16, car comme l’a rapporté le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, Apple travaille soi-disant sur une nouvelle interface multitâche pour iPadOS.

Dans sa vision d’iPadOS16, Orlatani a ajouté de nouvelles fonctions à la fonction Split View. Trois ou quatre applications peuvent être placées les unes à côté des autres au lieu de seulement deux. Le tout fonctionne facilement par glisser-déposer et la distribution de la taille des applications est variable.

Nouvelles fonctionnalités de contrôle de mission et de quai

Le concepteur a également manqué de nouvelles fonctionnalités de Mission Control. Pour une organisation plus facile, les applications ouvertes apparaissent comme un jeu de cartes. Dans la version d’Ortolani, une nouvelle fenêtre d’application peut être ouverte simplement en appuyant sur Mission Control. Les applications optimisées pour iPadOS 16 peuvent également être ouvertes sous forme de fenêtre flottante. Cette dernière fonctionnalité en particulier est susceptible d’être ce que de nombreux fans aimeraient pour le système d’exploitation iPad. Ortolani a également amélioré le quai. Dans sa version, non seulement des applications et des dossiers peuvent y être stockés, mais aussi de la musique, des livres électroniques, des vidéos et d’autres formats – similaires à macOS.

Lors de la WWDC du 6 juin, nous découvrirons à quoi ressemblera vraiment iPadOS et quelles fonctionnalités il proposera. Les fans d’Apple seraient certainement ravis de certaines fonctions du concept d’Ortolani.