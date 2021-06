iPadOS 15, toutes les nouveautés : petites améliorations pour une plateforme qui ne veut toujours pas devenir entièrement macOS

La WWDC 2021 dans laquelle Apple nous montre l’actualité de ses différents systèmes d’exploitation pour ses appareils avait créé des attentes particulières chez l’un d’entre eux : iPadOS avait suscité beaucoup d’intérêt pour l’arrivée de l’Apple M1 au dernier iPad Pro.

Dans cet événement, nous avons connu iOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et l’arrivée de Facetime pour Android, mais aussi maintenant nous avons pu connaître l’actualité de iPadOS 15. Cette nouvelle version de cette plateforme qui ne cesse de croître en bénéfices et qui se rapproche un peu de macOS bien que cela nous laisse longtemps sans certaines des options les plus demandées parmi les utilisateurs de ces tablettes.

Vive les widgets

Ils sont entrés en force et maintenant ils sont consolidés. Les widgets, ces éléments visuels qui permettent d' »ancrer » l’information sur les ordinateurs de bureau iPad, les options iPadOS 15 gagnent encore plus.





Ils le font par exemple avec un nouveau format plus grand ce qui est parfait, par exemple, pour des widgets comme Apple TV+ ou Fichiers, qui nous permet désormais d’avoir toujours à portée de main des fichiers que l’on souhaite avoir beaucoup plus accessibles.

L’organisation de ces bureaux qui nous permettent de distribuer également les applications que nous avons installées gagnez beaucoup d’entiers avec la nouvelle bibliothèque d’applications, qui vous permet de les catégoriser et de les regrouper.





Cela signifie que nous pouvons donc supprimer ou déplacer des bureaux de l’iPad maintenant que nous avons les applications dans l’un de ces groupes.

Supervitamine multitâche

Un autre changement important a été fait en gestion multitâche. Dans iPadOS 15, nous avons un nouveau contrôle qui est en haut pour sélectionner un écran partagé ou une fenêtre pour chevaucher les autres. Les gestes nous permettent de manier ces options afin de placer les avantages qui nous conviennent le mieux dans chaque situation.





Dans les messages Mail, nous pouvons avoir un message à ouvrir et le garder au premier plan au-dessus de la boîte aux lettres et par exemple l’application de notes. En outre nous avons le « shelf » dans lequel nous pouvons voir toutes les applications ouvertes.





Les différentes instances de Safari peut apparaître sous forme de fenêtres séparées, et tout cela vise à nous rendre plus productifs sur l’iPad.





D’ailleurs : si on utilise un clavier connecté à l’iPad, nous avons également de nouveaux raccourcis clavier —Qui sont ajoutés aux gestes tactiles— pour accélérer le fonctionnement de ces options.

Quoi de neuf aussi dans l’application Notes et la traduction

L’application Notes s’améliore également. On peut citer les utilisateurs au format traditionnel avec le signe (@user), également un historique de l’activité dans les documents collaboratifs pour savoir qui a modifié quoi, et nous aurons également la possibilité d’ajouter des notes.





L’option Note rapide permettra obtenir rapidement une note, peu importe où nous sommes sur l’iPad.





Par exemple, on peut écrire une note avec le Pencil (un téléphone) puis retourner dans Safari, voir quelque chose qui nous intéresse, ajouter une autre note, puis les gérer afin que les applications reconnaissent quelles notes sont celles qu’elles portaient sur l’application à partir de laquelle nous voulions les créer.





C’est possible ajouter des liens automatiquement et ils sont également compatibles avec les applications tierces. Pour passer de l’un à l’autre, il suffit de les glisser de gauche à droite.





Les fonctions de traduction gagnent des entiers et permettent maintenant avec Auto Translate détecter quand quelqu’un parle et que cette option traduit ce qui est dit dans une autre langue.





Nous pouvons sélectionner du texte dans n’importe quelle application et le faire traduire par cette fonctionnalité, même s’il fait partie par exemple d’une image.

Programmez sur l’iPad, vous n’avez pas besoin de plus

Chez Apple, ils ont voulu améliorer l’utilisation de Swift Playgrounds. Cette plateforme permet de créer des applications directement sur l’iPad, et le code se reflète instantanément dans l’application.





Nous pourrons accéder à l’ensemble de la bibliothèque de composants et aussi un guide qui nous aidera à créer notre première application, puis à la télécharger sur l’App Store d’une manière simple.





Ces développements font de l’iPad une machine de développement intéressante qui rend cette fonction beaucoup plus autonome sur les tablettes Apple, et il sera certainement facile à la fois de développer ces applications et jeux et de les tester (et même de les distribuer sur l’App Store) rapidement et facilement.

Beaucoup de (petites) nouveautés, mais peu de réponses aux demandes des utilisateurs

Ces améliorations sont rejointes par nombre de celles déjà présentées dans iOS 15 telles que la Modes de mise au point, les nouveautés marquantes de FaceTime, SharePlay, améliorations de la recherche de photos dans Spotlight, le support des améliorations de la reproduction audio et vidéo ou l’actualité des notifications.





Certaines des améliorations de Safari dans macOS Monterey sont également héritées, telles que le groupes de soutien de cils ou d’extensions, qui atteint finalement à la fois cette plate-forme et iOS 15. D’autres améliorations telles que Contrôle universel ou partagé avec vous qui s’étendent à iOS et macOS font également partie de cette nouvelle version d’iPadOS.

Bien que la polyvalence soit l’un des objectifs d’iPadOS 15, qui Des sujets très demandés tels que le support multi-utilisateurs sont à nouveau oubliés ou le support d’applications plus ambitieuses qui étaient déjà dans macOS (Final Cut Pro X, Logic) et qui avec les puces M1 semblent avoir plus de sens que jamais dans l’iPad.

Il ne semble pas non plus y avoir de nouvelles pour le moment qui profitent des puissantes puces M1 du nouvel iPad Pro. Il a été question d’une meilleure prise en charge des écrans externes ou d’améliorations dans les fichiers, mais pour le moment, il ne semble pas que l’iPadOS 15 soit la version qui offrira une réponse à ces demandes des utilisateurs.

Disponibilité de l’iPadOS 15

Le nouveau système d’exploitation pour tablettes Apple est disponible en version bêta privée pour les développeurs à partir d’aujourd’hui, et la bêta publique sera offerte en juillet prochain afin que tout utilisateur d’appareil Apple qui le souhaite puisse essayer iPadOS 15.





Apple a en outre indiqué que la version finale et entièrement stable d’iPadOS 15 arrivera à l’automne, sans spécifier de date précise. La nouvelle version est disponible avec différents modèles et générations de ces tablettes, comme le montre l’image.

