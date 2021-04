iPad Pro, iMac et Apple TV 4K: la phase de précommande démarre

Apple a récemment dévoilé de nouveaux produits, notamment un nouvel iPad Pro, un iMac entièrement repensé, une nouvelle Apple TV 4K et l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini dans une nouvelle couleur. Les appareils peuvent être précommandés à partir d’aujourd’hui. Le 21 mai est échangé comme date de sortie, même si Apple ne l’a pas encore confirmé.

À partir d’aujourd’hui, l’iMac, l’iPad Pro et l’Apple TV 4K sont officiellement disponibles en précommande. Alors qu’Apple ne mentionne que la deuxième quinzaine de mai comme date de sortie, une date de sortie spécifique pourrait maintenant avoir été divulguée. Alors ayez Utilisateur de Twitter Jason Aten Des métadonnées découvertes dans les salles de rédaction d’Apple au Royaume-Uni et en Australie, écrit MacRumors.

Sortie le 21 mai?

Il indique que les nouveaux produits Apple seront mis en vente le 21 mai, soit exactement 3 semaines après le début officiel de la phase de précommande. Entre-temps, Apple a supprimé la date de sortie spécifique des métadonnées de ses sites Web et l’a remplacée par une référence générale à la seconde quinzaine de mai.

Feux d’artifice du produit lors de l’événement « Spring Loaded »

La semaine dernière, Apple a déclenché un véritable feu d’artifice de produits lors de son événement «Spring Loaded», dont les petits trackers Bluetooth Apple AirTags, qui sont officiellement lancés aujourd’hui. Apple a également annoncé le nouvel iPad Pro, qui est équipé pour la première fois du chipset M1, qui n’était auparavant disponible que sur les Mac.

Le nouvel iMac a un design radicalement différent et a maintenant un look plat et surtout coloré. La nouvelle Apple TV 4K veut marquer avec une télécommande Siri améliorée, avec laquelle la commande devrait fonctionner plus facilement. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini dans la nouvelle couleur violette peuvent également être précommandés à partir d’aujourd’hui.

Tous les appareils devraient officiellement être mis en vente le 21 mai. La phase de pré-commande commence aujourd’hui dans la journée.