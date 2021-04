iPad Pro 2021 vs iPad Pro 2020: dois-je mettre à niveau?

L’iPad Pro 2021 apporte des améliorations majeures par rapport à l’iPad Pro 2020. Il s’agit notamment du puissant processeur Apple M1 et d’un mini écran LED à contraste élevé sur le modèle 12,9 pouces. Néanmoins, le changement ne vaut pas la peine pour tout le monde. Ici, nous clarifions qui devrait obtenir le nouvel iPad Pro 2021.

Performance: l’iPad Pro 2021 sera-t-il trop puissant pour une tablette?

L’iPad Pro 11 2021 et l’iPad Pro 12.9 2021 s’appuient tous deux sur l’Apple M1 comme processeur. Il s’agit de la même puce haute performance à économie d’énergie que l’on trouve dans les MacBook actuels. Dans ces derniers, il a démontré un niveau de performance extrêmement élevé, qui est assez similaire à celui de Inclut les processeurs mobiles Intel Core i7 et même Core i9 pouvez. Les tests doivent montrer si la puce de l’iPad Pro 2021 développe les mêmes performances. C’est probable, car même dans le MacBook Air, il atteint beaucoup de puissance sans refroidissement actif.





L’Apple M1 est la puce la plus puissante jamais trouvée dans une tablette.



Image: © Apple 2020



Selon Apple, le Puissance du processeur de l’iPad Pro 2021 celui de l’iPad Pro 2020 avec son Apple A12Z 50 pourcent surenchérir. le Performances graphiques devrait autour 40 pour cent être plus élevé. La question se pose donc de savoir si l’iPad Pro 2021 pourrait même être inutilement puissant pour une tablette. En d’autres termes, on ne sait toujours pas pourquoi un niveau de performance aussi élevé est nécessaire.

Comme l’écrit Preslav Kateliev sur Phonearena, le système d’exploitation iPadOS est toujours conçu pour une utilisation sur tablette plutôt que pour une productivité de type ordinateur portable. Peut-être qu’Apple équipera mieux l’iPad Pro 2021 pour fonctionner avec plusieurs fenêtres comme sur Mac ou Windows avec une future mise à jour iPadOS. Il n’y a pas encore d’annonce.

Dans tous les cas, l’iPad Pro 2021 devrait être plus que suffisamment rapide pour les applications iPad les plus exigeantes des années à venir.

Affichage: iPad Pro 12.9 2021 avec mini écran LED





Les mini LED améliorent la luminosité et le contraste de l’iPad Pro 12.9 2021.



Image: © Apple 2021



La révolution numéro 2 est réservée au plus grand iPad Pro 12.9 2021. Le nouvel iPad 11 est toujours satisfait d’un écran IPS avec un taux de rafraîchissement flexible allant jusqu’à 120 Hertz (« Liquid Retina »). L’iPad Pro 12.9 est livré avec un mini écran LED appelé « Liquid Retina XDR ». Cela peut briller sur tout l’écran avec une luminosité de 1000 nits en mode HDR et la luminosité maximale des reflets HDR dans certaines parties de l’écran est incluse 1 600 lentes. Cela correspond à peu près au niveau du nouveau téléviseur Samsung Neo QLED appelé Samsung QN90A, le téléviseur phare 4K de la série.

A titre de comparaison: l’iPad Pro 2020 en 12,9 pouces n’a réussi que jusqu’à 600 nits environ. L’avantage pratique du Liquid Retina XDR se limite à cela Production et visualisation de contenu HDR. Cependant, il devrait être particulièrement bien adapté pour cela. Les iPad Pro de 2020 ne peuvent pas suivre le rythme des écrans IPS classiques, bien qu’ils s’appuient déjà sur la technologie «Liquid Retina» avec jusqu’à 120 Hertz.

La technologie mini-LED de l’iPad Pro 12.9 2021 repose sur de petites lampes LED pour le rétroéclairage. Ce n’est donc pas une technologie auto-lumineuse comme OLED, donc l’éclairage est moins précis. En pratique, la différence avec OLED devrait être avec un écran de 12,9 pouces 10000 mini LED et 2596 zones de gradation être faible, cependant. L’avantage de la technologie mini-LED sur OLED prédomine probablement ici, en particulier la luminosité plus élevée.

L’écran du modèle 12,9 pouces a une résolution de 2732 x 2048 pixels, a un taux de rafraîchissement flexible jusqu’à 120 Hertz, couvre l’espace colorimétrique HDR DCI-P3 et peut fonctionner avec le Apple Pencil 2e génération être servi. L’écran du modèle 11 pouces a une résolution de 2388 x 1668 pixels et couvre également l’espace colorimétrique P3. La luminosité est de 600 nits maximum et l’Apple Pencil 2 est également pris en charge.





Extérieurement, l’iPad Pro 12.9 2021 ressemble pratiquement à son prédécesseur (photo).



Image: © Apple 2020



Équipement technique: jusqu’à 16 Go de RAM, 5G et une nouvelle webcam

Alors que l’iPad Pro 2020 devait se débrouiller avec 6 Go de RAM, l’iPad Pro 2021 est également disponible, selon le modèle 8 ou 16 Go de RAM. Ceci est pratique pour les applications exigeantes pour le traitement d’image telles que Photoshop et pour les programmes de montage vidéo.

Alors que l’iPad Pro 2020 est également disponible en tant que modèle LTE, les iPad Pro de l’année 2021 sont disponibles en option avec un Modem 5G équipé pour les cartes nano SIM et eSIM. Ces modèles coûtent environ 170 euros de plus. Le port USB-C est maintenant avec Thunderbolt 3 compatible. Des écrans externes d’une résolution allant jusqu’à 6K peuvent également être connectés grâce à la fonctionnalité DisplayPort 1.4a.





Les accessoires précédents sont également compatibles avec les nouveaux modèles.



Image: © Apple 2021



Alors que l’iPad Pro 2020 peut être acheté avec jusqu’à 1 To de stockage, l’iPad Pro 2021 apporte jusqu’à 2 To Avec. Pour certains de ces utilisateurs qui souhaitent l’utiliser pour le montage vidéo, certainement les bienvenus. Les caméras à l’arrière sont toujours les mêmes: un appareil photo principal de 12 mégapixels, un appareil photo de 10 mégapixels pour des prises de vue ultra grand angle et un capteur LIDAR.

La caméra selfie a maintenant une résolution de 12 mégapixels au lieu de 7 mégapixels. Et elle en a un Objectif grand angle de 120 degrés. Ceci est utile si vous souhaitez que davantage d’utilisateurs participent à l’appel vidéo. La fonction « Center Stage » suit l’utilisateur et garde le focus sur lui. Les quatre haut-parleurs ont été conservés dans le nouvel iPad Pro.

Prix ​​en comparaison

Aussi puissants que soient les nouveaux iPad Pro, ils coûtent également très cher. Ce sont des prix pour lesquels vous pouvez acheter un bon ordinateur portable Windows ou parfois un MacBook. le Les prix des modèles 2020 ont maintenant baissé, c’est pourquoi une comparaison pourrait être utile pour certains. L’iPad Pro 11 2020 est actuellement disponible à des prix de départ compris entre 750 et 800 euros, l’iPad Pro 12.9 2020 est disponible à partir d’environ 1000 euros.

Les nouvelles tablettes coûtent beaucoup plus cher. L’iPad Pro 11 2021 est disponible à partir de 880 euros, l’iPad Pro 12.9 2021 à partir de 1200 euros.

Conclusion: qui devrait passer à l’iPad Pro 2021?





Les modèles 2021 sont une nouvelle acquisition.



Image: © Apple 2021



Si vous n’avez pas encore d’iPad Pro, vous devriez généralement choisir l’un des nouveaux modèles. La mise à niveau technique est difficile cette année. Le processeur calcule beaucoup plus rapidement, l’écran « Liquid Retina XDR » du modèle 12,9 pouces est probablement bien meilleur. Il s’agit probablement de ça mise à niveau la plus importante d’une génération d’iPad au suivant. Seuls ceux qui veulent vraiment économiser de l’argent et sont intéressés par le modèle 11 pouces pourraient être satisfaits de la tablette 2020 à un bon prix.

iPad Pro 12.9 2020 iPad Pro 12.9 2021 Puce: A12Z Bionic Puce: M1 Mémoire RAM: 6 Go RAM: 8 ou 16 Go Cellulaire: 4G Cellulaire: 5G Port: USB-C Port: Thunderbolt 3 / USB 4 Stockage maximum: 1 To Stockage maximum: 2 To Caméra frontale: 7 MP Caméra frontale: 12 MP avec ultra grand angle Affichage: IPS, 120 Hertz, jusqu’à 600 nits Affichage: Mini-LED-IPS, 120 Hertz, jusqu’à 1600 nits

Cependant, tout le monde n’a pas besoin d’une mise à niveau. Si vous pouvez bien travailler avec votre iPad Pro, vous n’avez pas besoin d’un nouveau. Cependant, l’iPad Pro 12.9 2021 devrait être particulièrement tentant pour ceux qui Montage vidéo avec contenu HDR veux faire avec. À cette fin, la mise à niveau est susceptible de se faire clairement sentir. Les nouveaux iPad peuvent être précommandés à partir du 30 avril.