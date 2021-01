iPad Pro (2021): sortie en mars?

Leathario Cahier de présentation A4 Marron -A4-2)

Informations : matériau : cuir PU. Fermée : fermeture éclair. Dimensions : 32 x 26 x 2 cm. Couleur : marron. Caractéristiques : fabrication artisanale traditionnelle, fil de nylon durable et superbe artisanat. Apparence élégante, produits multifonctionnels, plus pratique. Lorsque vous êtes au travail, montrez le tempérament des hommes d'affaires. Les voyages sont également une bonne aide. Il protège également très bien votre PAD. C'est un excellent partenaire pour une variété d'occasions et facile à assortir avec toutes sortes de vêtements. Structure : ouvrez la fermeture éclair avec plusieurs emplacements pour cartes de visite sur le côté gauche, anneau pour stylo, poche zippée et compartiment pour coussinets. Il y a également un porte-stylo au milieu. Plusieurs couches facilitent l'organisation de vos articles. Bloc-notes de 30 pages à droite. Il y a une poche à l'extérieur pour bloc-notes, documents, etc. Ouvrez la bouche et vous pouvez facilement sortir les choses. Ce dossier peut être placé dans une mallette. Remarque : veuillez le ranger dans un endroit sec lorsque vous ne l'utilisez pas et le nettoyer avec de l'huile pour cuir. Si vous avez un problème sur l'article, n'hésitez pas à nous contacter. (Par le biais de la commande, vous pouvez découvrir : Contacter le vendeur). Nous serons là avec vous. Si vous êtes satisfait de cet article, votre évaluation de produit 5 étoiles sera très appréciée.