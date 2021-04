iPad Pro (2021) et iPad mini 6: peut-on s’attendre à ce design le 13 avril? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Nos espoirs d’un événement Apple en avril s’estompent lentement. L’iPad Pro (2021) pourrait célébrer sa première ce mois-ci. Un mannequin de celui-ci peut maintenant être vu sur les photos, ainsi qu’une maquette de l’iPad 6 mini.

Les photos sont de Leaker Sonny Dickson, qui se spécialise dans les rumeurs Apple. Vous pouvez voir à quoi devraient ressembler les tablettes Apple dans le tweet suivant:

Actualisation des iPad Pro et des mannequins iPad Mini. Triple caméra pour les pros Caméra centrale en haut sur iPad mini; légèrement plus épais. Difficile à dire et taille d’écran différente. pic.twitter.com/5Luizv1T2r – Sonny Dickson (@SonnyDickson) 8 avril 2021

Sur la gauche, vous pouvez voir les mannequins des trois appareils à venir côte à côte. Trois parce que l’iPad Pro (2021) apparaîtra en deux tailles comme ses prédécesseurs. Même à côté de la petite version, l’iPad mini 6 a l’air minuscule – le nom dit apparemment tout.

iPad Pro vs iPad mini: deux modèles différents

L’iPad mini 6 ne différera apparemment pas seulement par la taille de l’iPad Pro (2021). Un bord plus large de l’écran peut également être vu sur ladite photo – en particulier en bas. L’une des raisons à cela est évidente: le bouton d’accueil de l’iPad mini 6 prend de la place. Comme on le sait, cela a été superflu pour les modèles Pro depuis un certain temps.

Parce que les tablettes premium prennent en charge le contrôle gestuel d’Apple et peuvent être déverrouillées via Face ID. Il est peu probable que cela change en 2021 non plus. Il n’est donc pas surprenant que les mannequins offrent la perspective d’un écran presque sans bordure pour le nouvel iPad Pro. Au dos aussi, les choses se passent évidemment comme prévu: nous connaissons déjà la triple caméra sous une forme similaire de la génération actuelle.

iPad 6 mini sans bouton d’accueil?

Il reste à voir si tout cela se produira réellement. Les nuls sont généralement basés sur des rumeurs antérieures. Et l’un des experts en fuite Apple les plus précis prédit une conception différente pour l’iPad mini 6: selon Ming-Chi Kuo, l’appareil sera mis sur le marché sans bouton d’accueil, mais avec des cadres nettement plus étroits et un écran de 8,4 pouces. À son avis, la sortie aura lieu en 2021. Quand exactement n’est pas clair. Selon plusieurs sources, l’iPad Pro (2021) devrait être sur le point de sortir. Plus récemment, il a été dit: La présentation aura lieu le 13 avril par communiqué de presse. Nous vous tiendrons au courant.





