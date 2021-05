iPad mini: sortie avec l’iPhone 13? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’iPad mini pourrait faire ses débuts dès le printemps. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo, cependant, spécule que l’iPad mini sera publié dans la seconde moitié de l’année – peut-être avec l’iPhone 13?

L’analyste Apple Ming-Chi Kuo est connu comme une source particulièrement sérieuse et précise. Il parle actuellement plus souvent et fait des prévisions pour la sortie de l’iPad mini. Contrairement à ce que certains attendaient à l’origine, cela devrait avoir lieu à l’automne. Cela signifie que la tablette apparaîtrait dans la même période que l’iPhone 13.

Sortie au second semestre

Les iPhones sortent généralement en septembre. Contrairement à cette règle, l’iPhone 12 n’est sorti sur les tablettes qu’en octobre. Cependant, cela était dû à Corona, car la sortie devait avoir lieu en septembre. Selon les évaluations précédentes, l’iPhone 13 ne sera pas victime des mêmes circonstances – et l’iPad mini ne le sera pas non plus.

iPad mini: on pouvait s’y attendre

Selon les hypothèses précédentes, le prochain iPad mini devrait mesurer environ neuf pouces. Cela pourrait ressembler à une version plus petite de l’iPad Air, mais avec une lunette plus étroite et un Touch ID dans le bouton latéral. En fonction du volume de stockage et du processeur amélioré, le prix pourrait rester à peu près le même que le modèle précédent: Apple vend actuellement son iPad mini de 64 Go pour environ 449 euros.

C’est ce qui nous attend aussi

Après le grand événement Apple en avril, nous pouvons en attendre pas mal cette année Actualités Apple se calmer. Les nouveaux Apple AirTags et l’iMac (2021) sont déjà disponibles à l’achat, tout comme la nouvelle génération d’Apple TV 4K avec un nouveau chipset et une prise en charge HDMI 2.1 pour les vidéos 4K HDR à 60 ips. L’Apple Watch Series 7 apparaîtra probablement à la même période que l’iPad mini et l’iPhone 13.

Un nouveau MacBook Pro devrait déjà nous plaire en milieu d’année. Le MacBook Air (2021), qui n’apparaîtra probablement qu’à la fin de l’année, mettra probablement plus de temps à arriver. De plus, vous pouvez vous attendre aux AirPods 3 et AirPods Pro 2, qui devraient être livrés avec une tige minimisée et des accessoires interchangeables.









