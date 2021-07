iPad mini 6 : Apple envisage apparemment une refonte et un nouveau processeur

2019 Apple iPad mini (7,9 pouces, Wi-Fi, 64GB) - Silver (5ᵉ génération)

Écran Retina 7, 9 pouces avec True Tone et large gamme de couleurs Puce A12 Bionic Capteur d’empreinte digitale Touch ID Appareil photo arrière 8 Mpx, caméra avant FaceTime HD 7 Mpx Haut‐parleurs stéréo Wi‐Fi 802.11ac Jusqu’à 10 heures d’autonomie Connecteur Lightning pour la recharge et les accessoires iOS 12 avec FaceTime en groupe, expériences de réalité augmentée partagées, Temps d’écran, et bien plus encore