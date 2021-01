iPad mini (2021): les images de rendu montrent un tout nouveau design

Apple pourrait innover en termes de design avec le nouvel iPad mini 6. Les images de rendu fraîches montrent une tablette Apple avec une caméra perforée et un Touch ID sous l’écran. Est-ce réaliste?

Les nouvelles images de rendu basées sur des dessins CAO peuvent être vues sous la forme d’un court clip sur le site du détaillant d’accessoires Pigtou (via Winfuture). En conséquence, Apple dirait au revoir au langage de conception précédemment utilisé avec l’iPad mini (2021) et surprendrait plutôt avec un look inhabituellement différent.

Selon cela, le nouveau modèle mettrait fin aux lunettes épaisses et intégrerait à la place la caméra frontale directement dans l’écran en tant que caméra perforée – similaire à ce qui est utilisé sur les smartphones, tels que les téléphones Samsung. Une telle solution serait une nouveauté pour Apple, puisque les caméras frontales des iPads étaient toujours logées dans le cadre.

iPad mini 2021 avec Touch ID sous l’écran?

Mais ce n’est pas tout: selon les images de rendu, la reconnaissance d’empreintes digitales Touch ID serait installée directement sous l’écran, ce qui suggère à son tour un écran OLED. Comme on le sait, Apple a toujours utilisé des panneaux LCD pour ses iPad et non les solutions OLED plus chères. Il ne semble pas très réaliste que le premier capteur d’empreintes digitales intégré d’Apple soit utilisé dans l’iPad mini 6 de tous les endroits. Il est plus probable qu’Apple intègre le capteur – tout comme l’iPad Air actuel – directement dans le bouton d’alimentation sur le côté.

Une sortie au printemps 2021 est envisageable

Il y a également un désaccord sur la taille d’affichage: alors que la génération actuelle d’iPad mini est livrée avec un écran de 7,9 pouces, les analystes ont calculé que le nouveau modèle aura un écran légèrement plus grand de 8,4 pouces. Si, en revanche, les nouveaux rendus sont en place, l’iPad mini 2021 sera un énorme 9,15 pouces – ce qui, du moins sur le papier, ne sonne plus comme « mini ». Quand Apple introduira réellement un nouvel iPad mini n’est toujours pas clair. Une sortie au printemps 2021 serait envisageable.