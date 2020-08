iPad Air 4: les images montrent une tablette Apple sans bouton d’accueil

Apple envisage-t-il de succéder à l’iPad Air 3? Des images sont apparues sur Internet qui sont censées provenir d’un manuel d’instructions – pour l’iPad Air 4. Si elles montrent le design réel, quelque chose de nouveau nous attend.

Selon les images divulguées des instructions, l’iPad Air 4 n’a pas de bouton d’accueil, comme le rapporte MacRumors. Avec l’espace supplémentaire à l’avant, l’écran pourrait être beaucoup plus grand que son prédécesseur. La relation entre l’avant et l’écran doit être similaire à celle de l’iPad Pro. Plus bas dans cet article, vous trouverez un tweet contenant les images de l’iPad Air 4.

Touch ID et USB-C

Néanmoins, les utilisateurs ne devraient pas avoir à se passer de Touch ID: le champ de déverrouillage de la tablette via l’empreinte digitale est censé être dans le bouton d’alimentation de l’appareil. Ce bouton est donc plus grand que son prédécesseur. Dans le mode d’emploi, cependant, il n’y a aucune mention de Face ID. Si les informations sont vraies, vous ne pourrez probablement pas déverrouiller l’iPad Air 4 en utilisant votre visage.

L’iPad Air 4 pourrait également apporter une autre innovation: le mode d’emploi divulgué mentionne l’USB-C. Apple peut donc se passer du connecteur Lightning propriétaire. Vous pouvez également voir un connecteur intelligent, qui permet à la tablette d’être connectée à Magic Keyboard, Magic Mouse et Co.

iPad Air 4 et nouvel iPad Pro?

Dans un passé récent, il y a eu diverses rumeurs sur une nouvelle tablette Apple, qui, cependant, n’étaient pas d’accord sur tous les points. Par exemple, il y avait la spéculation selon laquelle Apple travaillait sur un nouvel iPad Air avec un écran de 11 pouces. L’analyste Ming-Chi-Kuo, cependant, suppose un iPad non spécifié avec un écran de 10,8 pouces, qui apparaîtra supposément dans la seconde moitié de 2020.

Les rumeurs d’un nouvel iPad Air avec une sortie à l’automne 2020 existaient déjà au printemps de cette année. Dans le même temps, Apple devrait également développer un nouvel iPad Pro, qui devrait apparaître en 2021. Nous n’aurons probablement pas à attendre longtemps avant d’obtenir des informations fiables: le discours d’automne d’Apple sur l’iPhone 12 est imminent.