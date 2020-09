iPad Air 4 et nouvelle Apple Watch mardi?

Apple aurait annoncé mardi l’iPad Air 4 et l’Apple Watch Series 6: un communiqué de presse est apparemment attendu le 8 septembre, et nous pourrions alors également savoir quand le keynote de l’iPhone 12 aura lieu.

Demain à trois heures du matin, Apple publiera le communiqué de presse, écrit Jon Prosser. Twitter (via Mac Rumors). Prosser avait précédemment annoncé qu’Apple annoncerait un nouvel iPad et Apple Watch Series 6 dans un communiqué de presse cette semaine. Il n’a pas dit quel iPad, mais il y a eu de plus en plus de fuites récemment concernant l’iPad le moins cher et l’iPad Air 4. Il y a aussi des rumeurs de nouveaux modèles d’iPad Pro en septembre, donc on ne sait pas de quel iPad il s’agit. devenir réellement.

Apple révèle-t-il plutôt la date de la conférence?

Le leaker Apple et l’éditeur de Bloomberg, Mark Gurman, en soupçonnent un Tweetqu’Apple ne présente aucun nouvel appareil dans le communiqué de presse. À son avis, le message informe uniquement du moment où aura lieu l’Apple Keynote, auquel l’iPhone 12 et la nouvelle Apple Watch seront présentés. Cela laisse à son tour la question ouverte, à quelle occasion Apple pourrait présenter de nouveaux iPad.

iPad Air 4 devrait sortir bientôt

Jon Prosser avait précédemment correctement prédit la présentation du MacBook Pro 13 2020. Même si Apple choisit une date différente, les nouveaux iPad ne devraient pas tarder à arriver. Enfin, les instructions présumées de l’iPad Air 4 ont déjà fui. Le fabricant souhaiterait rapprocher l’iPad Air 4 de l’iPad Pro, tandis que le nouvel iPad Pro devrait devenir nettement plus avancé. Dans tous les cas, nous pouvons attendre avec impatience le communiqué de presse qui nous parviendra probablement demain.