iPad 2022 aurait un processeur A14, Wi-Fi 6 et 5G

Selon un nouveau rapport, Apple devrait sortir l’iPad de 10e génération fin 2022. La tablette recevrait un processeur A14 et prendrait en charge le Wi-Fi 6 et 5G. Ce sera le dernier modèle avant une refonte majeure de l’iPad d’origine prévue en 2023.

Les nouvelles informations sur les specs de l’iPad 2022 viennent de lui Analystes Apple @dylandkt. Dans un tweet récent, le leaker affirme que l’iPad 2022 aura un processeur A14 et prendra en charge les normes sans fil Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 et 5G. Selon lui, la taille d’affichage du prochain iPad devrait être de 10,2 pouces. De plus, l’iPad de 10e génération aura probablement à nouveau un connecteur Lightning. La société californienne utilise désormais une connexion USB-C pour l’iPad Pro, l’iPad mini et l’iPad Air.

Nouvel iPad Air déjà ce printemps ?

Les rumeurs concernant le lancement du nouvel iPad Air s’intensifient actuellement.La cinquième génération d’iPad Air devrait sortir ce printemps, rapporte Appleinsider. Apple pourrait éventuellement présenter la tablette lors du même événement où le nouveau modèle de l’iPhone SE doit être présenté.

Il y a déjà des rumeurs sur les fonctionnalités du nouvel iPad Air, comme l’écrit le site japonais Macotakara, l’iPad Air devrait avoir des spécifications matérielles similaires à celles de l’iPad mini. Ceux-ci incluent la puce interne A15 Bionic d’Apple, une caméra selfie ultra grand angle de 12 mégapixels et un modem 5G.