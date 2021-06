Ip Man Star et la légende des arts martiaux Donnie Yen rejoint le casting de John Wick 4

Les fans attendent déjà John Wick 4 pour être rien de moins qu’épique, mais ils ont maintenant une autre raison de s’exciter.

Donnie Yen a rejoint le casting pour le quatrième volet de la franchise de films et il apportera sans aucun doute beaucoup d’action.

L’acteur est bien connu pour son rôle principal en tant que grand maître du Wing Chun dans le Ip homme série, ainsi que pour jouer Chirrut Îmwe dans Rogue One : Une histoire de Star Wars, Xiang dans xXx : Le retour d’Alex Cage et le commandant Tung dans le film d’action en direct de Disney Mulan.

Mais pour monter les enchères, Yen est également un maître des arts martiaux en dehors du jeu d’acteur. Il est compétent en Tai Chi, Boxe, Kickboxing, Jeet Kune Do, Hapkido, Taekwondo, Karaté, Muay Thai, Lutte, Jiu-Jitsu brésilien, Judo, Wing Chun et Wushu. Juste avec désinvolture.

Crédit : PA

Cela signifie John Wick 4 apportera de la folie des arts martiaux à leurs scènes de combat. La franchise de films est déjà bien connue pour ses séquences d’action, mais Donnie sera un énorme atout pour le film.

Deadline rapporte que Yen jouera un vieil ami de John Wick, qui « partage sa même histoire et beaucoup des mêmes ennemis ». Cela sera grandement nécessaire après la façon dont le personnage de Keanu Reeves a été laissé à la fin du troisième chapitre.

John Wick 4 Le réalisateur Chad Stahelski a déclaré : « Nous sommes très chanceux que Donnie Yen rejoigne la franchise. J’ai hâte de travailler avec lui dans ce nouveau rôle passionnant. »

Selon les rapports, le développement sur John Wick 4 a commencé peu après le troisième film – John Wick : Chapitre 3 – Parabellum est sorti en 2019.

S’adressant à Collider en avril dernier, Chad Stahelski a déclaré que l’équipe créative avait placé la barre beaucoup plus haut.

Il a dit : « Nous avons soumis une idée ou une thématique [plan] et c’était vraiment grand. Donc, nous parlons de faire un peu plus qu’un [John Wick 4], ou quelque chose comme ça, et essayer de développer ça.

Crédit : Lionsgate

« Je suis dans un endroit heureux où nous sommes en développement… nous sommes dans un endroit où nous savons ce que nous voulons faire et où nous voulons le faire. »

Il semble que Keanu Reeves n’était pas non plus prêt à laisser son personnage coincé Parabellum.

Stahelski a expliqué: « Nous nous sommes un peu rencontrés lorsque nous faisions la tournée publicitaire et je pense que nous étions au Japon, et Keanu dit: » Je pense qu’il m’en reste une de plus « , et nous avons eu une idée que nous n’avons pas utilisée ce que nous avons vraiment aimé et nous devons le couper du numéro trois, nous n’avions tout simplement pas la place pour cela.

« Alors on se dit : ‘D’accord, on va en faire un quatrième. Ça va être génial. On va faire un plan.’ Les studios ont dit : ‘Nous comprenons parfaitement ce que vous essayez de faire.' »

Le quatrième film ne devrait pas sortir avant le 27 mai de l’année prochaine après avoir été repoussé d’un an en raison de la pandémie de coronavirus.