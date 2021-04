iOS ajoute la prise en charge des contrôleurs Xbox et PlayStation

Elgato Game Capture HD60 S+

Elgato Game Capture HD60 S+, Convertisseur de signal, Permet l'enregistrement vidéo des consoles de jeux connectées sur PC/Mac, Connexion USB 3.0 type C, Entrée: PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 et Wii U (HDMI non crypté), Sortie: HDMI (Pass Through sans retard), Résolutions prises en charge: 2160p30, 1080p60 HDR, 1080p60, 1080p30, 1080i, 720p60, 576p, 480p, Dimensions: 112 x 75 x 19 mm, Câble USB 3.0 et câble HDMI 2.0 [email protected] +*Configuration requise:*, Windows 10 (64 bits) ou macOS Sierra, Processeur Quad Core Intel Core i5 de la 4ème génération (i5-4xxx ou comparable), GPU: NVIDIA GeForce GTX 10xx (ou meilleur), 4 GB de RAM, Port USB 3.0 libre, Connexion Internet