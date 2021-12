iOS 16 n’est plus pour iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE (1ère génération)

Apple ne présentera probablement iOS 16 pour iPhone qu’en juin lors de la WWDC 2022 – mais selon des documents internes, certains modèles populaires seront abandonnés lors de la mise à jour : l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus et la première génération de l’iPhone SE.

C’est du moins ce qu’écrit le site iPhonesoft en référence aux observations internes chez Apple (via 9to5Mac). Lorsque iOS 16 devrait sortir en téléchargement à l’automne 2022, les smartphones Apple suivants ne recevront plus la mise à jour majeure :

l’iPhone 6s

l’iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

Dans le même temps, il devrait toucher certaines tablettes qui ne reçoivent plus d’iPadOS 16. Ceux-ci inclus:

iPad mini 4

iPad Air 2

iPad (5e génération)

iPad Pro (2015)

Les mises à jour de sécurité pour iOS 15 seront probablement toujours disponibles après la sortie d’iOS 16

Une chose est claire : rien n’a été officiellement confirmé. Étant donné qu’Apple ne présentera pas la nouvelle mise à jour majeure pour l’iPhone et l’iPad avant juin 2022, ce n’est qu’une conjecture jusque-là. Néanmoins, iPhonesoft a souvent eu le bon nez par le passé et a correctement prévu des plans de mise à jour, par exemple avec iOS 13 et iOS 14. Seul iOS 15 avait tort alors qu’on s’attendait déjà à ce que l’iPhone 6s et le premier iPhone SE soient iOS 15 ne l’ai plus – ce qui s’est avéré faux. Après tout, tous les appareils ont iOS 15 qui exécute également iOS 14.

Les téléphones portables, qui ont maintenant plus de cinq ans, n’auront probablement pas cette chance dans l’année à venir. Si iOS 16 nécessite réellement le chipset Apple A10, l’iPhone 6s (Plus) et l’iPhone SE (1ère génération) sont laissés de côté. Les correctifs de sécurité pour iOS 15 devraient toujours être disponibles même après la sortie d’iOS 16.