iOS 16 : la dernière version bêta inclut l’œuf de Pâques de Steve Jobs

Le 9 janvier 2007, Steve Jobs a présenté au monde le tout premier iPhone. L’actuel iOS 16 Beta 3 contient un rappel de ce moment. C’est un fond d’écran très spécial.

Quiconque a vu la présentation par Steve Jobs du premier iPhone à l’époque se souviendra peut-être du fond d’écran sur le smartphone. On pouvait voir deux poissons-clowns cachés entre des anémones de mer. L’image d’arrière-plan a ensuite été à nouveau présentée dans la célèbre publicité télévisée « Hello » d’Apple. Cependant, le fond d’écran du poisson clown n’a jamais été disponible pour les utilisateurs du premier iPhone, comme l’a rapporté Phonearena. Et même dans les générations ultérieures de l’iPhone, il n’y avait aucune trace de l’image d’arrière-plan – jusqu’à présent.

Les fonds d’écran Clownfish enfin disponibles dans iOS 16 Beta 3

15 ans après que Steve Jobs ait présenté l’iPhone avec le fond d’écran du poisson clown, il semble désormais – du moins pour certains utilisateurs – être disponible dans la troisième version bêta d’iOS 16. Le papier peint emblématique a été découvert par JackRoberts, un passionné de technologie. Il a demandé via tweet si d’autres utilisateurs d’iPhone avec iOS Beta 3 avaient remarqué le nouveau fond d’écran de poisson clown. Certains ont signalé qu’ils pouvaient également sélectionner ledit fond d’écran, tandis que d’autres manquaient de fond d’écran.

Le fond d’écran du poisson clown viendra-t-il à tout le monde dans la version finale d’iOS ?

On ne sait pas actuellement pourquoi seuls certains utilisateurs avec iOS 16 Beta 3 ont accès à l’arrière-plan emblématique. Cependant, le fond d’écran ne semble pas être lié à des modèles d’iPhone spécifiques, car plusieurs utilisateurs d’iPhones différents ont signalé que l’arrière-plan apparaît dans leurs choix. Pour le moment, il peut encore être aléatoire de savoir qui obtient le fond d’écran du poisson clown et quand. Il est également actuellement incertain si l’arrière-plan sera intégré à la version finale d’iOS 16, qui devrait sortir en septembre.