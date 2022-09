iOS 16 arrive le 12 septembre : vous devez savoir que

Apple a non seulement présenté les nouveaux modèles d’iPhone 14 mercredi soir, mais a également annoncé la date de sortie officielle d’iOS 16. La mise à jour logicielle sera disponible le 12 septembre. Cependant, le nouveau système d’exploitation ne sera pas disponible pour tous les iPhones.

Lors de sa keynote « Further Ahead » le 7 septembre, Apple a dévoilé la nouvelle série d’iPhone 14, l’Apple Watch Series 8 et les AirPods Pro 2. Le fabricant a également révélé quand le logiciel sur lequel reposent les nouvelles fonctions – telles que la détection intelligente d’accident – des modèles d’iPhone 14 sera officiellement publié. Alors que les smartphones seront mis en vente le 16 septembre, iOS 16 sera disponible en téléchargement à partir du 12 septembre.

iOS 16 a été développé pour l’iPhone 14 et, surtout, comprend un écran de verrouillage repensé. Cela devient plus personnel, attrayant et pratique avec des widgets nouvellement conçus. Un effet superposé pour les arrière-plans et le temps met vos photos sous les projecteurs.

Dans l’application d’actualités, les utilisateurs auront plus d’options à l’avenir : ils peuvent modifier ou rappeler les messages envoyés et marquer les conversations comme non lues afin d’y répondre plus tard.

Il existe également un futur partage de bibliothèque de photos iCloud pour un partage facile des collections de photos avec la famille et un texte en direct amélioré pour la reconnaissance de texte dans les vidéos, la conversion de devises et la traduction rapide. Vous pouvez trouver plus de nouvelles fonctionnalités d’iOS 16 dans cet aperçu.

La mise à jour est disponible pour ces iPhones

La mise à jour vers iOS 16 sera disponible pour tous les propriétaires d’iPhone 8 ou plus récents à partir du 12 septembre. Vous recevrez alors une notification sur votre smartphone. Les modèles d’iPhone 14 seront livrés avec le nouveau système d’exploitation à partir du 16 septembre. Quiconque possède un iPhone 7 ou plus ancien ne pourra plus profiter d’iOS 16.