iOS 16 : Apple prévoit ces nouveautés

iOS 16 aurait de nouvelles fonctionnalités. Cela devrait inclure de nouvelles fonctions de suivi de la santé et des améliorations des notifications. iOS 16 ne recevra probablement pas de refonte majeure. Le dévoilement officiel de la nouvelle version d’iOS est prévu à la WWDC en juin.

Comme le rapporte Mark Gurman, journaliste de Bloomberg généralement bien informé, dans sa newsletter actuelle (via 9to5Mac), iOS 16 est sur le point d’apporter quelques innovations. La newsletter indique : « Du côté d’iOS, nous nous attendons à des améliorations significatives à tous les niveaux, y compris une mise à jour des notifications et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé. Je ne m’attends pas à une refonte complète de l’interface iOS, même si c’est le cas depuis iOS. 7 n’a pas beaucoup changé en près d’une décennie. »

De nouvelles fonctionnalités sont également prévues pour iPadOS et watchOS

Mais non seulement iOS 16 obtient de nouvelles fonctionnalités. Selon Gurman, iPadOS et watchOS recevront également de nouvelles fonctions. Comme le rapporte le journaliste, iPadOS 16 pourrait bénéficier d’une nouvelle interface multitâche. Apple a déjà implémenté les premières fonctionnalités d’iPadOS 15 qui facilitent le multitâche sur l’iPad. Une nouvelle interface pourrait le rendre encore plus convivial.

Gurman parle également de « mises à niveau majeures du suivi de l’activité et de la santé » pour les montres Apple. Cependant, le journaliste de Bloomberg ne dit pas exactement à quoi ressemblent ces mises à jour.

iOS 16 aurait plein de références aux casques de réalité mixte d’Apple

Dans la newsletter, Gurman évoque également brièvement le prochain casque de réalité mixte d’Apple. Le journaliste ne s’attend pas à ce que les lunettes VR/AR soient dévoilées à la WWDC. Cependant, dans la version bêta d’iOS 16, nom de code « Sydney », des dizaines de références au casque de réalité mixte peuvent déjà être trouvées.

Cela indique que le casque sortira probablement pendant le cycle iOS 16. Cela va de la sortie de la version bêta en juin à la sortie d’iOS 17 à l’automne 2023.