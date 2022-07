iOS 16 : Apple annonce le mode verrouillage contre les cyberattaques avec spyware

Avec le mode Lockdown, Apple a annoncé hier une nouvelle mesure de sécurité dans iOS 16 contre les cyberattaques. Le mode est destiné aux personnes qui sont fréquemment la cible d’espionnage, telles que les hauts responsables d’entreprises et de gouvernements, les journalistes et les militants.

Comme le rapporte MacRumors, le mode verrouillage apparaîtra également pour iPadOS et macOS Ventura et est déjà intégré dans la troisième version bêta actuelle des nouveaux systèmes d’exploitation Apple. Bien que la fonctionnalité ne soit destinée qu’à un petit groupe de personnes, il semble actuellement que tous les utilisateurs puissent activer le mode sans échec. Lorsque le mode verrouillage est activé, les fonctions des appareils sont réduites au minimum. Comme mesure de sécurité supplémentaire, les appareils sont redémarrés lorsque le mode est activé ou désactivé et le mot de passe utilisateur doit être saisi.

Un niveau de sécurité « extrême » avec de nombreuses limitations

Comme l’explique Apple, le mode de verrouillage est un niveau de sécurité « extrême » dans lequel certaines fonctionnalités et fonctionnalités des applications et des sites Web sont soit sévèrement limitées, soit même complètement désactivées. Les mesures de sécurité suivantes sont activées en mode verrouillage :

Messages : la plupart des types de pièces jointes aux messages, à l’exception des images, sont bloqués. Certaines fonctionnalités, telles que les aperçus de liens, sont désactivées.

Navigation Web : certaines technologies Web complexes, telles que la compilation JavaScript juste-à-temps (JIT), sont désactivées à moins que les utilisateurs ne désactivent le mode de blocage sur un site Web de confiance.

Services Apple : les invitations et demandes de service entrantes, y compris les appels FaceTime, seront bloquées si les utilisateurs n’ont pas déjà appelé ou envoyé une demande à l’initiateur.

Les connexions filaires à un ordinateur ou à un accessoire sont bloquées lorsque l’iPhone est verrouillé.