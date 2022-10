iOS 16 : 7 paramètres que vous devez modifier après le téléchargement

Avec iOS 16, Apple a apporté de nombreuses nouvelles fonctions à l’iPhone. Cependant, tous n’ont pas de sens. Nous vous présentons donc sept paramètres que vous devez modifier immédiatement après le téléchargement.

Le bouton de recherche – comment le désactiver



Avant et après : Le bouton de recherche peut être désactivé.



Image : © Apple/Capture d’écran 45secondes.fr 2022



Après avoir installé iOS 16, le nouveau bouton de recherche sur l’écran d’accueil attire l’attention. Sur tous les modèles d’iPhone (à partir de l’iPhone X et supérieur), vous trouverez désormais la nouvelle fonction de recherche entre la dernière rangée d’applications et le dock. En appuyant sur le bouton, vous pouvez lancer la recherche sur votre iPhone. Cependant, on peut se demander pourquoi cela est utile. Parce que : Si vous faites glisser votre doigt vers le bas depuis le milieu de l’écran, la fonction de recherche s’ouvrira également.

Vous trouvez inutile la fonction de double recherche sur l’écran d’accueil ? Heureusement, vous pouvez désactiver la fonctionnalité. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres. Sous « Écran d’accueil », vous activez ensuite le curseur à côté de « Afficher sur l’écran d’accueil ».

Plus de fin d’appel avec le bouton latéral

Qui ne connaît pas le problème ? Lorsque vous passez un appel, vous appuyez accidentellement sur le bouton latéral de l’iPhone et l’appel est automatiquement terminé. C’est ennuyeux, mais peut être évité depuis iOS 16. Ouvrez Paramètres et appuyez sur Accessibilité. Sous « Physique et moteur », vous sélectionnez « Dactylographie ». À côté de « Empêcher la fin des appels en bloquant », activez le bouton bascule.

Enfin de retour – indicateur de batterie en pourcentage



Dans le coin supérieur droit, vous pouvez voir le pourcentage de batterie.



Image : © Apple/Capture d’écran 45secondes.fr 2022



Les nouvelles mises à jour n’offrent pas toujours de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, l’affichage populaire du pourcentage de batterie sur les modèles d’iPhone sans Touch ID a disparu depuis 2017. Avec iOS 16, Apple ramène la fonctionnalité – cependant, vous devez l’activer dans les paramètres. Allez dans Paramètres et sous « Batterie », activez le curseur à côté de « % de charge de la batterie ».

Important: Actuellement (au 06/10/22), l’indicateur de pourcentage de batterie n’est pas affiché sur les modèles d’iPhone XR, 11, 12 mini et 13 mini. Il est très probable qu’Apple corrige la fonction avec iOS 16.1.

Définir le retour haptique du clavier

Depuis iOS 16, il est possible de définir un retour haptique du clavier sur l’iPhone. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui trouvent les tonalités de frappe normales ennuyeuses lors de la frappe. Dans les paramètres sous « Sounds & Haptics > Keyboard Feedback », vous devez activer le curseur à côté de « Haptics ».

Récupérer des e-mails – gagner plus de temps

Grâce à iOS 16, il est désormais possible de récupérer les emails envoyés. Ceci est particulièrement utile si vous avez fait une erreur dans la ligne d’objet ou si l’e-mail a été envoyé au mauvais expéditeur. Par défaut, après avoir envoyé l’e-mail, vous disposez de dix secondes pour le récupérer.

Dans les paramètres, vous pouvez prolonger le temps à 30 secondes. Allez au Eparamètres sur « Mail ». Dans la section « Envoyer » en bas, appuyez sur « Délai de non-envoi ». Par exemple, sélectionnez 30 secondes.

Désactiver les photos dans le widget « Pour vous »

Depuis iOS 16, l’iPhone recherche des images dans votre archive photo afin de les afficher dans le widget « Pour vous » de l’écran d’accueil, par exemple. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez désactiver la fonction. Dans les paramètres sous « Photos », vous pouvez activer ou désactiver le curseur à côté de « Afficher le contenu recommandé » sous « Avis et photos recommandées ».

Afficher les notifications sous forme de liste



Vous devez définir manuellement l’affichage de la liste pour les notifications.



Image : © Apple/Capture d’écran 45secondes.fr 2022



Depuis iOS 16, les notifications s’affichent sur l’écran de verrouillage en bas de l’écran. Cela ne peut pas être modifié, mais vous pouvez choisir parmi trois vues différentes. Cela fonctionne dans le Eparamètres sous « Notifications ». Par défaut, la vue de la pile est définie. Les notifications sont empilées les unes sur les autres. Choisissez Du « Nombre », vous ne voyez que le nombre de notifications. En appuyant sur le numéro, vous voyez le message. Si vous voulez la vue comme dans iOS 15, vous devez sélectionner « Liste ».