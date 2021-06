iOS 15 : Les dernières rumeurs brûlantes peu avant le dévoilement

Peu de temps avant la présentation officielle d’iOS 15 et d’iPadOS 15, les dernières rumeurs courent toujours : en conséquence, iOS 15 recevra une nouvelle bannière de notification et iPadOS 15 bénéficiera d’un multitâche amélioré. Un écran de verrouillage entièrement révisé, en revanche, ne sera disponible qu’avec iOS 16.

C’est du moins ce que rapporte l’expert Apple Mark Gurman du magazine d’information Bloomberg (via MacRumors). Après que Gurman a prédit une gestion des widgets plus flexible pour l’iPad en avril, il précise maintenant ses déclarations sur les nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 15. Apple renouvellera l’écran d’accueil de l’iPad et permettra aux widgets d’être placés librement – tout comme sur l’iPhone. Dans le même temps, l’expérience multitâche doit être améliorée afin que les utilisateurs puissent plus facilement exécuter plusieurs applications en même temps.

Nouveaux messages d’état pour iPhone et iPad

Le paramétrage des messages d’état devrait également être possible pour l’iPhone et l’iPad. Quiconque dort, travaille, conduit ou ne veut tout simplement pas être dérangé peut clairement le communiquer avec un statut à l’aide d’iOS 15 et d’iPadOS 15. En même temps, en fonction de l’état, vous pouvez définir comment les messages entrants doivent être traités. De plus, la nouvelle mise à jour logicielle se concentrera sur les réponses automatiques aux messages, tandis que les bannières de notification dans la partie supérieure de l’écran auront un nouveau look.

Présentation à la WWDC 2021

Apple travaillerait également sur un écran de verrouillage nouvellement conçu pour l’iPhone et l’iPad, mais ces changements auraient été reportés et ne viendront qu’avec iOS 16. Dans quelques heures, la certitude sera au rendez-vous : à partir de 19h, Apple présentera officiellement les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15, iPadOS 15 et des autres systèmes d’exploitation dans le cadre de sa keynote numérique WWDC 2021. Une sortie est prévue à l’automne avec le nouvel iPhone 13.